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Марта Бондаренко, редактор ленты

Палата представителей не одобрила помощь Украине и ушла на перерыв до 28 февраля

Майк Джонсон
Фото: Getty Images

Палата представителей Конгресса США не одобрив законопроект о финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню, решила уйти на перерыв до 28 февраля.

Об этом пишет издание The Hill.

13 февраля Сенат одобрил двухпартийный закон о финансировании, предусматривающий помощь Украине, Израилю и другим странам-союзникам. За это проголосовали 70 сенаторов.

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Но спикер Палаты представителей Майк Джонсон раскритиковал сенатский законопроект за недостаточно жесткую позицию по безопасности американских границ, чего требуют республиканцы из Палаты представителей. Поэтому Джонсон заявил, что не будет продвигать проголосованный в Сенате документ в нижней палате.

Так и произошло — законопроект не проголосовали. Палата представителей решила уйти на перерыв до 28 февраля.

Теперь конгрессмены должны вернуться к рассмотрению проекта закона уже в конце февраля.

Реакция Байдена и Белого дома

Президент Джо Байден отреагировал на решение законодателей уйти на перерыв.

По его словам, отказ проголосовать за помощь Украине не будет забыт.

— Неспособность поддержать Украину в этот критический момент никогда не будет забыта, — написал он в своем Twitter (X).

Представитель Белого дома Эндрю Бейтс утверждает, что Джонсон тянет время и уходит на каникулы вместо того, чтобы положить конец вреду, который он наносит американской национальной безопасности.

— Каждый день, когда спикер Джонсон вызывает ухудшение нашей национальной безопасности, Америка проигрывает, — сказал Бейтс.

Помощь США Украине

Белый дом целую неделю давил на Джонсона в вопросе безопасности границ. Неделю назад группа сенаторов от обеих партий представила законопроект, который предусматривает усиление безопасности на границе с Мексикой, а также оказание помощи Украине и Израилю.

13 февраля Сенат США принял законопроект на сумму более $95 млрд, который включает финансовую помощь Украине, Израилю и Тайваню. Из них — $60 млрд для Украины. Но спикер Джонсон угрожал “похоронить” законопроект о помощи США для Украины.

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Палата представителей не одобрила помощь Украине и ушла на перерыв до 28 февраля

Источник: The Hill
Джо Байден, Конгресс США, США
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