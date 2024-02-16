Готовы стоять бок о бок с Украиной: Зеленский и Макрон подписали соглашение по безопасности

В пятницу, 16 февраля, президент Украины Владимир Зеленский и французский президент Эммануэль Макрон подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.

— Мы готовы стоять бок о бок с украинцами, чтобы Россия проиграла войну, — сказал Макрон на пресс-конференции в Париже.

Он анонсировал выделение в рамках соглашения 3 млрд евро на оборонный потенциал Украины.

– Франция будет рядом с вами сегодня, завтра и сколько нужно, – добавил французский президент.

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Макрон отметил, что соглашения по безопасности дополняются на европейском уровне и должны стать сигналом для США скорее согласовать выделение средств для Украины.

– Там есть уже 50 млрд евро донатов, к которым мы добавляем деньги, и это дает больше видимости и поддержки. Будущее Европы не должно зависеть от американских выборов, – сказал президент Франции.

В свою очередь президент Зеленский поблагодарил Макрона за поддержку Украины в войне, а также на пути в НАТО.

– Я благодарен Франции и президенту Макрону за всю помощь. Сегодня выделили еще один пакет, который включает системы Цезарь, снаряды и др., ценю сотрудничество по оборонному производству. В частности, производству дронов и РЭБ – сказал Зеленский.

Также на пресс-конференции в Париже Макрон анонсировал визит в Киев до середины марта.

Напомним, вечером 16 февраля Зеленский прибыл в Париж, чтобы вместе с французским президентом Эммануэлем Макроном подписать двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.

Перед визитом в Париж Зеленский посетил Берлин, где вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем подписал двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности в продолжение декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины.

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