Готові стояти пліч-о-пліч з Україною: Зеленський і Макрон підписали безпекову угоду

У пʼятницю, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський та французький президент Еммануель Макрон підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки терміном на 10 років.

– Ми готові стояти пліч-о-пліч з українцями, щоб Росія програла війну, – сказав Макрон на пресконференції.

Він анонсував виділення в рамках угоди 3 млрд євро на оборонну спроможність України.

– Франція буде поруч з вами сьогодні, завтра і скільки потрібно, – додав французький президент.

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Макрон зазначив, що безпекові угоди доповнюються на європейському рівні і мають стати сигналом для США скоріше погодити виділення коштів для України.

– Там є вже 50 млрд євро донатів, до яких ми додаємо гроші, і це дає більше видимості і підтримки. Майбутнє Європи не має залежати від американських виборів, – сказав президент Франції.

Своєю чергою президент Зеленський подякував Макрону за підтримку України у війні, а також на шляху до НАТО.

– Я вдячний Франції та президенту Макрону за всю допомогу. Сьогодні виділили ще один пакет, який містить системи Цезар, снаряди та ін., ціную співпрацю щодо оборонного виробництва. Зокрема, виробництва дронів та РЕБ, – сказав Зеленський.

Також на пресконференції у Парижі Макрон анонсував візит до Києва до середини березня.

Нагадаємо, увечері 16 лютого Зеленський прибув до Парижа, щоб разом із французьким президентом Еммануелем Макроном підписати двосторонню угоду про гарантії безпеки.

Перед візитом до Парижа Зеленський відвідав Берлін, де разом із канцлером Німеччини Олафом Шольцом підписав двосторонню угоду про безпекову співпрацю в продовження декларації G7 про гарантії безпеки для України.

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