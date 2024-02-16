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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Рассчитываю, что США не отпадут: Зеленский о затягивании с помощью Украине

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на прагматичный американский подход по принятию положительного решения относительно дальнейшей поддержки Украины со стороны США.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Берлине.

— Рассчитываю, что США не отпадут. Считаю, что большинство населения поддерживает Украину, понимая, что мы защищаем не только себя, а всю Европу и наши общие ценности. По крайней мере такие сигналы я получаю постоянно от президента, его администрации и представителей двух партий, — подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что в Конгрессе США действительно есть “очень горячие головы”, но надеется, что победит прагматизм.

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В то же время признал, что риски всегда есть, поэтому если с американской помощью возникнут проблемы, Украина рассчитывает на поддержку ЕС.

— Мы рассчитываем не на одну Германию, мы рассчитываем на Европейский Союз, — подытожил президент.

Накануне Палата представителей Конгресса США, не одобрив законопроект о финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню, решила уйти на перерыв до 28 февраля.

13 февраля Сенат одобрил двухпартийный закон о финансировании, предусматривающий помощь Украине, Израилю и другим странам-союзникам.

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Рассчитываю, что США не отпадут: Зеленский о затягивании с помощью Украине

Война в Украине, військова допомога, Владимир Зеленский, Конгресс США, Російська агресія, США, США-Украина
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