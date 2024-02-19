Конференция по восстановлению в Токио: Украина и Япония подписали более 50 меморандумов
На конференции по экономическому развитию и восстановлению Украина и Япония подписали более 50 меморандумов о сотрудничестве между государственным и частным секторами двух стран в различных сферах.
Об этом сообщает Kyodo.
По словам японских чиновников, среди них — восстановление инфраструктуры, разминирование, развитие сельского хозяйства, улучшение гуманитарной ситуации, развитие биотехнологий, промышленности и информационных технологий, а также совершенствование управления.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в программной речи заявил, что две страны заключат соглашение об устранении двойного налогообложения и начнут переговоры по пересмотру инвестиционного пакта, чтобы позволить японским фирмам присоединиться к проектам по восстановлению в Украине.
Кроме того, в Киеве создадут офис Японской организации внешней торговли для укрепления деловых связей между двумя странами. В Министерстве иностранных дел отметили, что Токио смягчило свои ограничения на поездки для увеличения инвестиций в Украину.
Подписание документов между Украиной и Японией
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что всего на конференции было подписано 56 документов. Среди них межправительственные соглашения, меморандумы, договоренности между бизнесами и представителями местной власти.
В частности, подписали более десятка договоренностей о поддержке восстановления Украины с японскими организациями: JICA, JETRO, экспортно-кредитным агентством NEXI и японским банком международного сотрудничества.
— Также подписаны грантовые соглашения по реализации программ восстановления и ряд документов между Министерством аграрной политики Украины и японскими компаниями, предусматривающие предоставление Украине различной сельхозтехники и оборудования, — говорится в сообщении.
Достигнуто соглашение и о сотрудничестве в сфере образования и технологий.
Кроме того, Нафтогаз договорился о проекте в сфере ветроэнергетики, а оператор газотранспортной системы Украины подписал Меморандум по подготовке к модернизации газокомпрессорных станций.
На коференции в Токио также подписали меморандумы по энергетике, телекоммуникациям, инфраструктурному строительству и экологии.
Куда Украина предлагает инвестировать японскому бизнесу
Украинское правительство изучает опыт японской модернизации и анализирует, что позволило японской экономике войти в пятерку крупнейших в мире.
Сейчас, по словам Шмыгаля, Киев предлагает инвестировать японскому бизнесу в такие сферы:
- Энергетика. Атомная генерация, добыча и хранение газа, проекты в сфере водородной энергетики, гидроэнергетика;
- Аграрный сектор. Благодаря японским технологиям и инвестициям сможем реализовать амбициозные проекты в сфере производства удобрений и продуктов питания;
- Инфраструктура. Украина заинтересована в участии японских инвесторов в проектах строительства скоростных дорог и железных дорог, мостов, а также в восстановлении разрушенных городов;
- Автомобилестроение;
- Добыча полезных ископаемых. В недрах Украины хранится до трети доказанных европейских запасов лития. Этот ресурс позволяет создать замкнутый цикл производства электромобилей для их дальнейшего экспорта в ЕС;
- ІТ, цифровые технологии, кибербезопасность. Украина предлагает для ІТ-компаний одни из самых выгодных условий в мире с точки зрения налогов и регуляций.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в 2024 году Германия предоставит Украине военную помощь на сумму €7,1 млрд.
Фото: Денис Шмыгаль