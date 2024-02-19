Конференция по восстановлению в Токио: Украина и Япония подписали более 50 меморандумов

На конференции по экономическому развитию и восстановлению Украина и Япония подписали более 50 меморандумов о сотрудничестве между государственным и частным секторами двух стран в различных сферах.

Об этом сообщает Kyodo.

По словам японских чиновников, среди них — восстановление инфраструктуры, разминирование, развитие сельского хозяйства, улучшение гуманитарной ситуации, развитие биотехнологий, промышленности и информационных технологий, а также совершенствование управления.

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида в программной речи заявил, что две страны заключат соглашение об устранении двойного налогообложения и начнут переговоры по пересмотру инвестиционного пакта, чтобы позволить японским фирмам присоединиться к проектам по восстановлению в Украине.

Кроме того, в Киеве создадут офис Японской организации внешней торговли для укрепления деловых связей между двумя странами. В Министерстве иностранных дел отметили, что Токио смягчило свои ограничения на поездки для увеличения инвестиций в Украину.

Подписание документов между Украиной и Японией

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что всего на конференции было подписано 56 документов. Среди них межправительственные соглашения, меморандумы, договоренности между бизнесами и представителями местной власти.

В частности, подписали более десятка договоренностей о поддержке восстановления Украины с японскими организациями: JICA, JETRO, экспортно-кредитным агентством NEXI и японским банком международного сотрудничества.

— Также подписаны грантовые соглашения по реализации программ восстановления и ряд документов между Министерством аграрной политики Украины и японскими компаниями, предусматривающие предоставление Украине различной сельхозтехники и оборудования, — говорится в сообщении.

Достигнуто соглашение и о сотрудничестве в сфере образования и технологий.

Кроме того, Нафтогаз договорился о проекте в сфере ветроэнергетики, а оператор газотранспортной системы Украины подписал Меморандум по подготовке к модернизации газокомпрессорных станций.

На коференции в Токио также подписали меморандумы по энергетике, телекоммуникациям, инфраструктурному строительству и экологии.

Куда Украина предлагает инвестировать японскому бизнесу

Украинское правительство изучает опыт японской модернизации и анализирует, что позволило японской экономике войти в пятерку крупнейших в мире.

Сейчас, по словам Шмыгаля, Киев предлагает инвестировать японскому бизнесу в такие сферы:

Энергетика. Атомная генерация, добыча и хранение газа, проекты в сфере водородной энергетики, гидроэнергетика;

Аграрный сектор. Благодаря японским технологиям и инвестициям сможем реализовать амбициозные проекты в сфере производства удобрений и продуктов питания;

Инфраструктура. Украина заинтересована в участии японских инвесторов в проектах строительства скоростных дорог и железных дорог, мостов, а также в восстановлении разрушенных городов;

Автомобилестроение;

Добыча полезных ископаемых. В недрах Украины хранится до трети доказанных европейских запасов лития. Этот ресурс позволяет создать замкнутый цикл производства электромобилей для их дальнейшего экспорта в ЕС;

ІТ, цифровые технологии, кибербезопасность. Украина предлагает для ІТ-компаний одни из самых выгодных условий в мире с точки зрения налогов и регуляций.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в 2024 году Германия предоставит Украине военную помощь на сумму €7,1 млрд.

Фото: Денис Шмыгаль

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