Конференція з відбудови в Токіо: Україна та Японія підписали понад 50 меморандумів

На конференції з економічного розвитку та відбудови Україна та Японія підписали понад 50 меморандумів про співпрацю між державним та приватним секторами двох країн у різних сферах.

Про це повідомляє Kyodo.

За словами японських урядовців, серед них – відновлення інфраструктури, розмінування, розвиток сільського господарства, покращення гуманітарної ситуації, розвиток біотехнологій, промисловості та інформаційних технологій, а також вдосконалення управління.

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Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда у програмній промові заявив, що дві країни укладуть угоду про усунення подвійного оподаткування та розпочнуть переговори щодо перегляду інвестиційного пакту, щоб дозволити японським фірмам долучитися до проєктів з відновлення в Україні.

Окрім того, у Києві створять офіс Японської організації зовнішньої торгівлі для зміцнення ділових зв’язків між двома країнами. У Міністерстві закордонних справ зазначили, що Токіо пом’якшило свої обмеження на поїздки для збільшення інвестицій в Україну.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що всього на конференції було підписано 56 документів. Серед них міжурядові угоди, меморандуми, домовленості між бізнесами та представниками місцевої влади.

Зокрема, підписали більше десятка домовленостей про підтримку відбудови України з японськими організаціями: JICA, JETRO, експортно-кредитним агентством NEXI та японським банком міжнародного співробітництва.

– Також підписано грантові угоди щодо реалізації програм відновлення та низку документів між Міністерством аграрної політики України та японськими компаніями, що передбачають надання Україні різної сільгоспотехніки та обладнання, – йдеться у повідомленні.

Досягнуто згоди і про співробітництво у сфері освіти та технологій.

Окрім того, Нафтогаз домовився про проєкт у сфері вітроенергетики, а оператор газотранспортної системи України підписав Меморандум щодо підготовки до модернізації газокомпресорних станцій.

На конференції у Токіо також підписали меморандуми щодо енергетики, телекомунікацій, інфраструктурного будівництва та екології.

Куди Україна пропонує інвестувати японському бізнесу

Український уряд вивчає досвід японської модернізації та аналізує, що дало змогу японській економіці увійти до п’ятірки найбільших у світі.

Наразі, за словами Шмигаля, Київ пропонує інвестувати японському бізнесу у такі сфери:

Енергетика. Атомна генерація, видобуток та зберігання газу, проєкти у сфері водневої енергетики, гідроенергетика;



Аграрний сектор. Завдяки японським технологіям та інвестиціям зможемо реалізувати амбітні проєкти у сфері виробництва добрив та продуктів харчування;

Інфраструктура. Україна зацікавлена в участі японських інвесторів у проєктах будівництва швидкісних доріг та залізниць, мостів, а також у відбудові зруйнованих міст;

Автомобілебудування;

Видобуток корисних копалин. У надрах України зберігається до третини доведених європейських запасів літію. Цей ресурс дає змогу створити замкнутий цикл виробництва електромобілів для їх подальшого експорту до ЄС;

ІТ, цифрові технології, кібербезпека. Україна пропонує для ІТ-компаній одні з найвигідніших умов у світі з точки зору податків та регуляцій.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що у 2024 році Німеччина надасть Україні військову допомогу на суму €7,1 млрд.

Фото: Денис Шмигаль

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