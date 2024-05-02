Половина энергетической системы Украины повреждена в результате российских ракетных атак.

Об этом в интервью изданию Foreign Policy заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По словам министра, долгожданный пакет помощи от США определенно поднял боевой дух украинских военных и народа Украины. Если бы в пакете была предусмотрена батарея систем ППО Patriot, то это бы еще больше повлияло на дух украинцев, которые страдают от российских ракетных атак.

— Российские баллистические ракеты — настоящий бич этой войны. В последнее время они использовались в основном для разрушения нашей энергетической системы. Я осмелюсь сказать, что если бы другая страна пострадала от такого масштаба энергетического разрушения, то она выглядела бы намного, намного хуже, чем Украина, — сказал Кулеба.

Украинцы держат, потому что за это время многому научились.

Он отметил, что ракетные удары повредили половину нашей энергетической системы, но при этом Украина должна продолжать жить, вести военные действия и заручаться поддержкой всего мира.

ЗРК Patriot для Украины

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что 25 систем ЗРК Patriot нужны для полного закрытия неба над Украиной от российских ракетных атак.

Также глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры по ЗРК Patriot постоянно ведутся с союзниками. Киеву практически удалось договориться с западными партнерами о передаче четырех батарей ЗРК Patriot.

