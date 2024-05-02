Как получить электронный ключ в налоговой – инструкция

Квалифицированная электронная подпись (КЭП) — это современная и удобная альтернатива традиционной подписи от руки при подтверждении подлинности и целостности электронного документа.

Такая подпись не похожа на традиционную от руки, однако КЭП не менее надежна. Электронная цифровая подпись выглядит как файл, содержащий закодированный уникальный идентификатор физического или юридического лица.

Электронная подпись после создания может храниться в виде MobileID, подписи на ID-карте, подписи на “токене” или защищенном носителе информации. В то же время открытый ключ публикуется на официальном информационном ресурсе, поскольку он необходим для проверки подлинности КЭП.

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Наличие электронной подписи позволяет получать различные государственные услуги в режиме онлайн (подпись петиций, оформление справок и т. п.), входить в личный кабинет налогоплательщика, сдавать финансовую, налоговую, бухгалтерскую и другие виды отчетности, и еще многое другое.

Сегодня получить электронную подпись можно несколькими способами — через Приват24, в налоговой или АЦСК Украина. Стоимость услуги в этом случае бесплатная.

Как сделать собственную КЭП в налоговой — читайте в материале Фактов ICTV.

Первый электронный ключ КЭП: как сделать в налоговой

Чтобы сгенерировать электронную цифровую подпись (КЭП) в налоговой необходимо:

прийти в ближайшее отделение Государственной налоговой службы;

с собой необходимо иметь оригиналы и заверенные копии паспорта гражданина Украины, регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (идентификационного номера), удостоверения беженца или вида на постоянное (временное) место жительства (при наличии), и флешку, на которую вы сохраните свою подпись. Также не забудьте заполнить Регистрационную карточку для физического лица (ее образец и бланк можно скачать здесь).

Обратите внимание! Поскольку квалифицированные сертификаты открытых ключей предоставляются исключительно в электронном виде, то генерация личных ключей выполняется на носителе пользователя. Так сгенерировать электронную подпись в налоговой можно с документами и собственной флешкой.

В соответствии с законом Украины Об электронных доверительных услугах, срок действия квалифицированной электронной подписи — до 2-х лет.

Если срок действия ключа закончится, за следующим КЭП нужно обратиться в ГМС, АЦСК МВД.

Как сгенерировать электронный ключ КЭП онлайн

Проще всего это сделать через Приват24. Вам необходимо:

Перейти на сайт Приват24 и авторизоваться.

В разделе Бизнес выберите пункт Электронная цифровая подпись для физ. лица.

На экране появятся ваши личные данные, внимательно проверьте и нажмите Данные верны .

. Теперь придумайте пароль к электронному ключу. Пароль должен содержать большие и маленькие латинские буквы и цифры.

После этого на ваш телефон должно прийти сообщение с кодом подтверждения, который необходимо указать в Приват24.

Автоматически на ваш компьютер загрузится электронный ключ с цифровой подписью, который вы можете смело использовать для входа в электронные сервисы или подписи документов.

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