Пособие по безработице через Дію: как оформить и сколько можно получить
На портале Дія украинцы могут оформить пособие по безработице.
С помощью услуги Получения статуса безработного можно получить этот статус или обновить его, а также податься на пособие по безработице.
Как оформить пособие по безработице в Дії и что оно предусматривает — далее в материале Фактов ICTV.
Как через Дію оформить пособие по безработице
Чтобы начать получать выплаты по безработице, необходимо:
- иметь статус безработного;
- подать заявку на помощь.
Все это можно сделать параллельно, заполнив заявку на портале Дія.
- Перейдите на сайт Дія и авторизуйтесь с помощью электронной подписи или BankID.
- Выберите услугу Получение статуса безработного.
- Нажмите Подать заявку.
- На экране появятся сведения о вас, тщательно просмотрите их. Если все в порядке, нажмите Далее.
- Вам нужно подтвердить, что у вас нет работы.
- Теперь выберите центр занятости, который находится рядом с вами.
- Укажите IBAN карты єПідтримка — другая карта не подойдет.
- Укажите, как часто вы хотите получать выплаты.
- Нажмите Далее.
- Последний шаг — подтвердить правильность данных.
- Если все данные верны, нажмите Готово!
Решение о предоставлении статуса безработного и о назначении соответствующих выплат принимает государственный центр занятости в течение одного рабочего дня.
Уведомление об этом вы получите на электронную почту, а отслеживать статус заявления в реальном времени можете в личном кабинете на портале действие.
Размер пособия по безработице
Пособие по безработице, присланное через Дію, не отличается от стандартного.
Размер пособия по безработице по-прежнему у каждого индивидуален.
Он зависит непосредственно от имеющегося страхового стажа безработного (как общего, так и в течение 12 месяцев, предшествующих регистрации в качестве безработного), размера заработной платы, продолжительности безработицы, статьи увольнения с последнего места работы и тому подобное.
Рассчитать свою помощь вы можете самостоятельно.