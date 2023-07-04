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Пособие по безработице через Дію: как оформить и сколько можно получить

додаток дія
Фото: Мінцифри

На портале Дія украинцы могут оформить пособие по безработице.

С помощью услуги Получения статуса безработного можно получить этот статус или обновить его, а также податься на пособие по безработице.

Как оформить пособие по безработице в Дії и что оно предусматривает — далее в материале Фактов ICTV.

Как через Дію оформить пособие по безработице

Чтобы начать получать выплаты по безработице, необходимо:

  • иметь статус безработного;
  • подать заявку на помощь.

Все это можно сделать параллельно, заполнив заявку на портале Дія.

  • Перейдите на сайт Дія и авторизуйтесь с помощью электронной подписи или BankID.
  • Выберите услугу Получение статуса безработного.
  • Нажмите Подать заявку.
  • На экране появятся сведения о вас, тщательно просмотрите их. Если все в порядке, нажмите Далее.
  • Вам нужно подтвердить, что у вас нет работы.
  • Теперь выберите центр занятости, который находится рядом с вами.
  • Укажите IBAN карты єПідтримка — другая карта не подойдет.
  • Укажите, как часто вы хотите получать выплаты.
  • Нажмите Далее.
  • Последний шаг — подтвердить правильность данных.
  • Если все данные верны, нажмите Готово!

Решение о предоставлении статуса безработного и о назначении соответствующих выплат принимает государственный центр занятости в течение одного рабочего дня.

Уведомление об этом вы получите на электронную почту, а отслеживать статус заявления в реальном времени можете в личном кабинете на портале действие.

Размер пособия по безработице

Пособие по безработице, присланное через Дію, не отличается от стандартного.

Размер пособия по безработице по-прежнему у каждого индивидуален.

Он зависит непосредственно от имеющегося страхового стажа безработного (как общего, так и в течение 12 месяцев, предшествующих регистрации в качестве безработного), размера заработной платы, продолжительности безработицы, статьи увольнения с последнего места работы и тому подобное.

Рассчитать свою помощь вы можете самостоятельно.

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Безробіття, виплати, Дія
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