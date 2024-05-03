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Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

Ядерная безопасность и обмен: Зеленский назвал три вопроса, которые обсудят на Саммите мира

Какие вопросы Украина рассмотрит на Глобальном саммите мира — объяснение Зеленского
Фото: Офис президента

Украина хочет сосредоточиться на трех вопросах на Глобальном саммите мира. Среди них — энергетическая и ядерная безопасность, свободное судоходство, обмен пленных украинцев и возвращение депортированных детей.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с курсантами Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого.

Глобальный саммит мира

— Это гуманитарный трек с двумя вопросами: обмен всех на всех и возвращение детей, которые были силой депортированы в Россию, — заявил глава государства.

Президент утверждает, если эти вопросы поддержат участники Глобального саммита мира, тогда планируют определить ответственных за положительные результаты на указанных направлениях для Украины.

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— Если все страны поддержат три вопроса, то дальше будут наработки и решения в посредничестве со странами с российской стороной, — подчеркнул президент Украины.

Украина и Швеция организуют Глобальный саммит мира, который состоится в июне 2024 года. На событие приглашены уже более 150 стран со всех континентов мира.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, Обмін полоненими, Саміт
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