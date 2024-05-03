Ядерная безопасность и обмен: Зеленский назвал три вопроса, которые обсудят на Саммите мира
Украина хочет сосредоточиться на трех вопросах на Глобальном саммите мира. Среди них — энергетическая и ядерная безопасность, свободное судоходство, обмен пленных украинцев и возвращение депортированных детей.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с курсантами Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого.
Глобальный саммит мира
— Это гуманитарный трек с двумя вопросами: обмен всех на всех и возвращение детей, которые были силой депортированы в Россию, — заявил глава государства.
Президент утверждает, если эти вопросы поддержат участники Глобального саммита мира, тогда планируют определить ответственных за положительные результаты на указанных направлениях для Украины.
— Если все страны поддержат три вопроса, то дальше будут наработки и решения в посредничестве со странами с российской стороной, — подчеркнул президент Украины.
Украина и Швеция организуют Глобальный саммит мира, который состоится в июне 2024 года. На событие приглашены уже более 150 стран со всех континентов мира.