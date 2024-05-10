Потери территорий недопущены: ОВА о безуспешных попытках РФ наступать на Харьковщине

Украинские Силы обороны отбили все попытки штурма оккупантов на севере Харьковской области, их атаки были отбиты, а потерь территорий нет.

Об этом заявил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире национального телемарафона Єдині новини.

Штурмы оккупантов на Харьковщине

— Враг начал новую волну наступательных действий на севере Харьковщины. Это населенные пункты Харьковского и Чугуевского района. Волчанское направление, в частности. Наши боевые бригады встретили врага огнем. Все наступательные атаки отбиты. Потери территории пока недопущены, — сообщил он.

Синегубов указывает, что пограничные пункты, где армия РФ пыталась двинуться вперед, находятся в 1-2 км от российско-украинской границы.

Сейчас смотрят

Как отметил глава ОВА, сейчас в этой местности продолжаются активные боевые действия.

— Для Харькова наземной угрозы нет, вражеского наступательного потенциала пока не хватает, — отметил Синегубов.

Эвакуация местного населения

В то же время жителям прилегающих к границе территорий следует эвакуироваться, сказал он.

— Учитывая террористические действия в отношении гражданского населения на Волчанском и Липецком направлении, настоятельно советуем местным жителям эвакуироваться. По этому номеру 0-800-33-92-91 вас проконсультируют и предоставят сопровождение, — написал глава ОГА в Telegram-канале.

По его словам, сейчас 449 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 25 из Харьковского, 4 из Богодуховского и 29 человек эвакуированы волонтерами.

Атаки РФ на севере Харьковской области

Напомним, утром 10 мая оккупационные войска РФ обстреляли несколько общин Харьковской области, находящихся в приграничье с Россией. Эти атаки врага продолжились днем.

Следствием атаки стала гибель двух гражданских лиц, еще пятеро были ранены.

Синегубов ранее указывал, что оккупанты усилили обстрелы на северном направлении, прежде всего противник наносит удары по городу Волчанск.

Обозреватели и военные эксперты указывают, что сейчас у России нет достаточных сил для того, чтобы продвинуться на севере области, а указанные территории плотно заминированы и укреплены Силами обороны Украины.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.