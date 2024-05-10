РФ начала новую волну наступления на Харьковском направлении, но ВСУ остановили врага — Зеленский

Россия начала новую волну наступления на Харьковском направлении, однако, по состоянию на утро 10 мая, Силы обороны остановили оккупантов артиллерийским огнем.

Об этом на пресс-конференции с президентом Словакии в Киеве сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Россия начала новую волну наступательных действий на этом направлении (Харьковском, — Ред.). Украина встретила ее там нашими войсками, бригадами и артиллерией… Около 7 утра мы их встретили огнем, и главное, что на это время мы их остановили артиллерией, — сказал он.

Наступление РФ на Харьков

Глава государства отметил, что оккупанты еще могут подтягивать силы на Харьковском направлении.

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— Это факт. Но наше военное командование знало об этом и рассчитывало свои силы для того, чтобы встретить врага огнем, — сказал Зеленский.

Напомним, что армия РФ утром 10 мая на бронетехнике пыталась прорвать оборону ВСУ в Харьковской области, Силы обороны отбили атаку.

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