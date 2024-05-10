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Если хотим выжить, стоит преодолеть панику: Павлюк о мобилизации в Украине

В вопросе мобилизации в Украине стоит проявлять лидерские качества — Павлюк
Фото: УНИАН

В таких непопулярных вопросах, как мобилизация, каждый чиновник должен проявлять лидерские качества.

Об этом в интервью The Economist рассказал командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Он отметил, что столкнувшись со смертельной опасностью, некоторые граждане запаниковали, и это естественно. По словам Павлюка, если страна хочет выжить, люди должны “преодолеть панику” и пойти воевать за свою страну, как это делают в таких странах, как Израиль.

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— Как бы тяжело это ни было, у нас нет другого выбора, — сказал Павлюк.

К слову, командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины также сообщил, сколько бригад нужно Украине для отражения наступления РФ.

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