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Для отражения наступления РФ нужно сформировать 10 новых бригад — Павлюк

військовий ЗСУ
Фото: Depositphotos

В Украине планируют создать десять новых бригад, чтобы подготовиться к наступлению РФ. Часть из них развернут для защиты Киева.

Об этом в интервью The Economist рассказал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Он отметил, что одна из самых неотложных задач Сухопутных войск — формирование десяти новых бригад для подготовки к отражению российского наступления.

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Несмотря на то, что нехватка личного состава вызывает беспокойство еще с декабря, генерал Павлюк настаивает на том, что основной проблемой является техника, а не люди.

Потребности Украины на фронте

Павлюк добавил, что ВСУ испытывают нехватку артиллерии и бронетехники, и Украина надеется на помощь Запада. По его словам, часть новых сил будет развернута для защиты столицы.

К слову, Павлюк также предупредил о критической фазе войны в ближайшие два месяца.

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