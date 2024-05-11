Не перекроют потребности Украины: Малюська о €3 млрд замороженных активов РФ в год

Ежегодный пакет в размере €3 млрд, полученный от доходов от замороженных российских активов, является “почти ничем” в контексте военных потребностей Украины.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью изданию Politico.

Замороженные средства РФ для Украины

В среду, 8 мая, ЕС одобрил план использования прибыли, полученной от инвестирования замороженных российских активов в Европе — стоимостью от €2,5 млрд до €3 млрд в год — на закупку оружия для Украины.

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Однако, поскольку Украина борется с нехваткой боеприпасов, министр юстиции Украины Денис Малюська критически оценил то, насколько существенную роль могут сыграть эти средства.

— Если мы говорим о потребностях Украины и потребностях войны, военных и невоенных, то 3 миллиарда евро на самом деле почти ничто — нам нужны сотни миллиардов, чтобы выиграть войну, — сказала Малюська в интервью Politico на встрече министров юстиции G7 в Венеции в четверг.

Впрочем, как отметил министр, “это хороший первый шаг”.

Иммобилизованные российские активы в ЕС

С тех пор как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, ЕС иммобилизовал более €200 миллиардов евро российских государственных активов, чтобы помочь Киеву в восстановлении.

— Украинское правительство действительно хотело бы получить полную конфискацию (российских активов, — Ред.) и действительно считает, что это законно, и это единственный подход, который будет решающим с точки зрения решения войны, — добавил он.

В феврале лидеры ЕС договорились о дополнительном пакете поддержки Украины в размере €50 млрд в рамках бюджета блока, о чем заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель.

Источник : Politico

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