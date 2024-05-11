Не перекриють потреб України: Малюська про €3 млрд заморожених активів РФ на рік

Щорічний пакет у розмірі €3 млрд, отриманий від прибутків від заморожених російських активів, є “майже нічим” у контексті військових потреб України.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю виданню Politico.

Заморожені кошти РФ для України

У середу, 8 травня, ЄС схвалив план використання прибутку, отриманого від інвестування заморожених російських активів у Європі – вартістю від €2,5 млрд до €3 млрд на рік – на закупівлю зброї для України.

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Однак, оскільки Україна бореться з нестачею боєприпасів, міністр юстиції України Денис Малюська критично оцінив те, наскільки суттєву роль можуть зіграти ці кошти.

– Якщо ми говоримо про потреби України і потреби війни, військові і невійськові, то 3 мільярди євро насправді майже ніщо – нам потрібні сотні мільярдів, щоб виграти війну, – сказала Малюська в інтерв’ю Politico на зустрічі міністрів юстиції G7 у Венеції в четвер.

Втім, як зазначив міністр, “це хороший перший крок”.

Іммобілізовані російські активи в ЄС

Відколи Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, ЄС іммобілізував понад €200 мільярдів євро російських державних активів, щоб допомогти Києву у відновленні.

– Український уряд дійсно хотів би отримати повну конфіскацію (російських активів, – Ред.) і дійсно вважає, що це законно, і це єдиний підхід, який буде вирішальним з точки зору вирішення війни, – додав він.

У лютому лідери ЄС домовилися про додатковий пакет підтримки України в розмірі €50 млрд в рамках бюджету блоку, про що заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель.

Джерело : Politico

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