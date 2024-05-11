Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Что такое снятый с воинского учета во время военного положения
Биография
Александр Кубраков: биография бывшего вице-премьера-министра инфраструктуры
Инфографика
В Украине вырастут штрафы за уклонение от мобилизации: ВР приняла законопроект
Не ожидаем серьезных прорывов: США ставят под сомнение возможности РФ в Украине
Отсек голову кухонным ножом: на Киевщине мужчина жестоко убил и расчленил сына
Украина
Карина Зуева, редактор раздела Lifestyle

Какие страны не прошли в финал Евровидения в 2024 году

Євробачення 2024: які країни не пройшли в фінал
Фото: Depositphotos

Евровидение 2024 — это 68-й песенный конкурс. В этом году он проходит в Швеции, городе Мальме, благодаря победе Loreen с песней Tattoo на Евровидении 2023.

7 мая состоялся первый полуфинал песенного конкурса, во время которого выступления продемонстрировали 15 участников. Украину в этом году представлял дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil. Они выступили с песней Teresa & Maria, которая очень понравилась зрителям. Дуэт прошел в финал, который состоится 11 мая.

9 мая состоялся второй полуфинал — на сцене конкурса появились 16 участников. Однако по результатам голосования во время двух полуфиналов не все страны прошли дальше.

Сейчас смотрят

Кто не прошел в финал Евровидения 2024, какие страны покинули конкурс, читайте на Фактах ICTV.

Кто не прошел в финал Евровидения в 2024 году

В этом году в Евровидении приняли участие 37 стран. По результатам зрительского голосования в финал попали 10 стран. Представители 5 стран, к сожалению, покинули конкурс. Узнаем, какие страны не прошли в финал Евровидения.

В первом полуфинале песенного конкурса выбыли:

  • Молдова;
  • Польша;
  • Исландия;
  • Азербайджан.

Во втором полуфинале песенного конкурса выбыли:

  • Сан-Марино
  • Мальта
  • Албания
  • Чехия
  • Бельгия
  • Дания

Напоминаем, что финал Евровидения 2024 состоится 11 мая в 22:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале Суспільне Культура, а также на сайтах Суспільне Культура и Суспільне Евровидение.

Стоит заметить, что в день финала организаторы отстранили Нидерланды от Евровидения 2024 из-за скандала. Поэтому Йост Кляйн также не выйдет на сцену 11 мая.

Какие страны будут выступать в финале Евровидения 2024

  1. Сербия
  2. Португалия
  3. Словения
  4. Украина
  5. Литва
  6. Финляндия
  7. Кипр
  8. Хорватия
  9. Ирландия
  10. Люксембург
  11. Латвия
  12. Австрия
  13. Нидерланды (дисквалификация)
  14. Норвегия
  15. Израиль
  16. Греция
  17. Эстония
  18. Швейцария
  19. Грузия
  20. Армения
  21. Великобритания
  22. Германия
  23. Испания
  24. Италия
  25. Франция
  26. Швеция

Читайте: Евровидение 2024: Alyona Alyona и Jerry Heil поразили номером в первом полуфинале

Евровидение
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Что получает победитель Евровидения и какие преимущества этой награды
Євробачення
Кто побеждал на Евровидении за всю историю конкурса
Все победители Евровидения: кто побеждал
Почему Украина не голосует на Евровидении и как поддержать Alyona Alyona и Jerry Heil
Євробачення
На каком канале идет Евровидение 2024: где посмотреть финал конкурса
Коли фінал Євробачення 2024
Как проголосовать за Украину в финале Евровидения 2024
Alyona Alyona, Jerry Heil на Євробаченні 2024

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь