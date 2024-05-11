Какие страны не прошли в финал Евровидения в 2024 году
Евровидение 2024 — это 68-й песенный конкурс. В этом году он проходит в Швеции, городе Мальме, благодаря победе Loreen с песней Tattoo на Евровидении 2023.
7 мая состоялся первый полуфинал песенного конкурса, во время которого выступления продемонстрировали 15 участников. Украину в этом году представлял дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil. Они выступили с песней Teresa & Maria, которая очень понравилась зрителям. Дуэт прошел в финал, который состоится 11 мая.
9 мая состоялся второй полуфинал — на сцене конкурса появились 16 участников. Однако по результатам голосования во время двух полуфиналов не все страны прошли дальше.
Кто не прошел в финал Евровидения 2024, какие страны покинули конкурс, читайте на Фактах ICTV.
Кто не прошел в финал Евровидения в 2024 году
В этом году в Евровидении приняли участие 37 стран. По результатам зрительского голосования в финал попали 10 стран. Представители 5 стран, к сожалению, покинули конкурс. Узнаем, какие страны не прошли в финал Евровидения.
В первом полуфинале песенного конкурса выбыли:
- Молдова;
- Польша;
- Исландия;
- Азербайджан.
Во втором полуфинале песенного конкурса выбыли:
- Сан-Марино
- Мальта
- Албания
- Чехия
- Бельгия
- Дания
Напоминаем, что финал Евровидения 2024 состоится 11 мая в 22:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале Суспільне Культура, а также на сайтах Суспільне Культура и Суспільне Евровидение.
Стоит заметить, что в день финала организаторы отстранили Нидерланды от Евровидения 2024 из-за скандала. Поэтому Йост Кляйн также не выйдет на сцену 11 мая.
Какие страны будут выступать в финале Евровидения 2024
- Сербия
- Португалия
- Словения
- Украина
- Литва
- Финляндия
- Кипр
- Хорватия
- Ирландия
- Люксембург
- Латвия
- Австрия
- Нидерланды (дисквалификация)
- Норвегия
- Израиль
- Греция
- Эстония
- Швейцария
- Грузия
- Армения
- Великобритания
- Германия
- Испания
- Италия
- Франция
- Швеция
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