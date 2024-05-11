Які країни не пройшли у фінал Євробачення у 2024 році

Євробачення 2024 – це пісенний конкурс, який цьогоріч проводять 68-й раз. Цього року він проходить у Швеції, місті Мальме, завдяки перемозі Loreen з піснею Tattoo на Євробаченні 2023.

7 травня відбувся перший півфінал пісенного конкурсу, під час якого виступи продемонстрували 15 учасників. Україну цьогоріч представляв дует Alyona Alyona та Jerry Heil. Вони виступили із піснею Teresa & Maria, яка дуже сподобалася глядачам. Дует пройшов у фінал, який відбудеться 11 травня.

9 травня відбувся другий півфінал – на сцені конкурсу з’явилися 16 учасників. Проте за результатами голосування під час двох півфіналів не всі країни пройшли далі.

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Хто не пройшов у фінал Євробачення 2024, які країни вийшли з конкурсу, читайте на Фактах ICTV.

Хто не пройшов у фінал Євробачення у 2024 році

Цьогоріч у Євробаченні взяли участь 37 країн. За результатами глядацького голосування, до фіналу потрапили 10 країн. Представники 5 країн, на жаль, залишили конкурс. Дізнаймося, які країни не пройшли у фінал Євробачення.

У першому півфіналі пісенного конкурсу вибули:

Молдова;

Польща;

Ісландія;

Азербайджан.

У другому півфіналі пісенного конкурсу вибули:

Сан-Марино

Мальта

Албанія

Чехія

Бельгія

Данія

Нагадуємо, що фінал Євробачення 2024 відбудеться 11 травня о 22:00 за київським часом. Пряму трансляцію можна подивитися на телеканалі Суспільне Культура, а також на сайтах Суспільне Культура та Суспільне Євробачення.

Варто зауважити, що в день фіналу організатори відсторонили Нідерланди від Євробачення 2024 через скандал. Тому Йост Кляйн також не вийде на сцену 11 травня.

Які країни виступатимуть у фіналі Євробачення 2024

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