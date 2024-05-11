Які країни не пройшли у фінал Євробачення у 2024 році
Євробачення 2024 – це пісенний конкурс, який цьогоріч проводять 68-й раз. Цього року він проходить у Швеції, місті Мальме, завдяки перемозі Loreen з піснею Tattoo на Євробаченні 2023.
7 травня відбувся перший півфінал пісенного конкурсу, під час якого виступи продемонстрували 15 учасників. Україну цьогоріч представляв дует Alyona Alyona та Jerry Heil. Вони виступили із піснею Teresa & Maria, яка дуже сподобалася глядачам. Дует пройшов у фінал, який відбудеться 11 травня.
9 травня відбувся другий півфінал – на сцені конкурсу з’явилися 16 учасників. Проте за результатами голосування під час двох півфіналів не всі країни пройшли далі.
Хто не пройшов у фінал Євробачення 2024, які країни вийшли з конкурсу, читайте на Фактах ICTV.
Хто не пройшов у фінал Євробачення у 2024 році
Цьогоріч у Євробаченні взяли участь 37 країн. За результатами глядацького голосування, до фіналу потрапили 10 країн. Представники 5 країн, на жаль, залишили конкурс. Дізнаймося, які країни не пройшли у фінал Євробачення.
У першому півфіналі пісенного конкурсу вибули:
- Молдова;
- Польща;
- Ісландія;
- Азербайджан.
У другому півфіналі пісенного конкурсу вибули:
- Сан-Марино
- Мальта
- Албанія
- Чехія
- Бельгія
- Данія
Нагадуємо, що фінал Євробачення 2024 відбудеться 11 травня о 22:00 за київським часом. Пряму трансляцію можна подивитися на телеканалі Суспільне Культура, а також на сайтах Суспільне Культура та Суспільне Євробачення.
Варто зауважити, що в день фіналу організатори відсторонили Нідерланди від Євробачення 2024 через скандал. Тому Йост Кляйн також не вийде на сцену 11 травня.
Які країни виступатимуть у фіналі Євробачення 2024
- Сербія
- Португалія
- Словенія
- Україна
- Литва
- Фінляндія
- Кіпр
- Хорватія
- Ірландія
- Люксембург
- Латвія
- Австрія
- Нідерланди (дискваліфікація)
- Норвегія
- Ізраїль
- Греція
- Естонія
- Швейцарія
- Грузія
- Вірменія
- Велика Британія
- Німеччина
- Іспанія
- Італія
- Франція
- Швеція
Читайте: Євробачення 2024: Alyona Alyona та Jerry Heil вразили номером у першому півфіналі