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Україна
Каріна Зуєва, редакторка розділу Lifestyle

Які країни не пройшли у фінал Євробачення у 2024 році

Євробачення 2024: які країни не пройшли в фінал
Фото: Depositphotos

Євробачення 2024 – це пісенний конкурс, який цьогоріч проводять 68-й раз. Цього року він проходить у Швеції, місті Мальме, завдяки перемозі Loreen з піснею Tattoo на Євробаченні 2023.

7 травня відбувся перший півфінал пісенного конкурсу, під час якого виступи продемонстрували 15 учасників. Україну цьогоріч представляв дует Alyona Alyona та Jerry Heil. Вони виступили із піснею Teresa & Maria, яка дуже сподобалася глядачам. Дует пройшов у фінал, який відбудеться 11 травня.

9 травня відбувся другий півфінал – на сцені конкурсу з’явилися 16 учасників. Проте за результатами голосування під час двох півфіналів не всі країни пройшли далі.

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Хто не пройшов у фінал Євробачення 2024, які країни вийшли з конкурсу, читайте на Фактах ICTV.

Хто не пройшов у фінал Євробачення у 2024 році

Цьогоріч у Євробаченні взяли участь 37 країн. За результатами глядацького голосування, до фіналу потрапили 10 країн. Представники 5 країн, на жаль, залишили конкурс. Дізнаймося, які країни не пройшли у фінал Євробачення.

У першому півфіналі пісенного конкурсу вибули:

  • Молдова;
  • Польща;
  • Ісландія;
  • Азербайджан.

У другому півфіналі пісенного конкурсу вибули:

  • Сан-Марино
  • Мальта
  • Албанія
  • Чехія
  • Бельгія
  • Данія

Нагадуємо, що фінал Євробачення 2024 відбудеться 11 травня о 22:00 за київським часом. Пряму трансляцію можна подивитися на телеканалі Суспільне Культура, а також на сайтах Суспільне Культура та Суспільне Євробачення.

Варто зауважити, що в день фіналу організатори відсторонили Нідерланди від Євробачення 2024 через скандал. Тому Йост Кляйн також не вийде на сцену 11 травня.

Які країни виступатимуть у фіналі Євробачення 2024

  1. Сербія
  2. Португалія
  3. Словенія
  4. Україна
  5. Литва
  6. Фінляндія
  7. Кіпр
  8. Хорватія
  9. Ірландія
  10. Люксембург
  11. Латвія
  12. Австрія
  13. Нідерланди (дискваліфікація)
  14. Норвегія
  15. Ізраїль
  16. Греція
  17. Естонія
  18. Швейцарія
  19. Грузія
  20. Вірменія
  21. Велика Британія
  22. Німеччина
  23. Іспанія
  24. Італія
  25. Франція
  26. Швеція

Читайте: Євробачення 2024: Alyona Alyona та Jerry Heil вразили номером у першому півфіналі

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