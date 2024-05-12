Укр Рус Eng
Укр Рус Eng
Популярные
Какое место заняла Украина на Евровидении 2024
Не ожидаем серьезных прорывов: США ставят под сомнение возможности РФ в Украине
Почему Украина не голосует на Евровидении и как поддержать Alyona Alyona и Jerry Heil
Ломаченко – Камбосос: букмекеры назвали фаворита боя
Финал Евровидения 2024: дата и где смотреть
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Под постоянным огнем РФ: Зеленский о сверхсложной ситуации в Волчанске на Харьковщине

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

В окрестностях города Волчанска ситуация чрезвычайно сложная.

Об этом в своем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— В частности, в окрестностях города Волчанска ситуация чрезвычайно сложная — город под постоянным российским огнем, и продолжаются контрударные действия наших военных, в городе — местным жителям — помогают. И очень важно, чтобы максимум эффективности был проявлен сейчас каждым — каждым, кто непосредственно именно там, на Харьковщине, — отметил он.

Сейчас смотрят

Ситуация на фронте в Харьковской области

Глава государства отметил, что сейчас особое внимание приковано к Харьковщине, поскольку там продолжаются оборонительные бои на значительной части нашей пограничной зоны.

— Есть села, которые фактически из “серой зоны” стали зоной ведения боевых действий, и оккупант пытается в части из них закрепиться, часть просто использовать для дальнейшего продвижения. Я хочу поблагодарить наших воинов, которые удерживают позиции и уничтожают оккупанта. Артиллерия, дроны — все, кто задействован, и задействован точно, — вам спасибо. Задача наша очевидна — надо нанести оккупанту наибольшие потери, — подчеркнул он.

Также президент отметил, что неизменное внимание другим направлениям боевых действий — не менее обостренные сейчас донецкие направления.

— Собственно, замысел ударов на Харьковщине в том, чтобы растянуть наши силы и подорвать моральную, мотивационную основу способности украинцев защищаться. Покровское направление, несмотря на все — наиболее жесткое. Только за эти сутки именно на Покровском направлении было уже 30 боевых столкновений, — рассказал Зеленский.

Он сообщил, что также жесткие Лиманское и Времовское направления, Краматорское, Купянское — там наши воины достойно отвечают оккупанту и делают все возможное, чтобы сдерживать российские штурмы.

Читайте также
Наступление в Харьковской области является опасным моментом: Кэмерон призвал усилить помощь Украине
Девід Кемерон

Война в Украине, Вовчанськ, Владимир Зеленский, Харьковская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Отсутствие руководства и неготовность ВСУ к наступлению РФ: в медиа зафиксировали проявления ИПСО
війна
Эвакуация со стихами Шевченко на устах: ситуация в Волчанске и настроения людей там
обстріли Вовчанська
Ситуация на Харьковщине, обвал дома в Белгороде и вспышка гепатита А на Киевщине: главные новости 12 мая
Что произошло в Украине и мире: главные новости за 12 мая 2024 года
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Может стать одним из самых тяжелых моментов войны: иноСМИ о наступлении в Харьковской области и атаках по НПЗ РФ
Наступление оккупантов в Харьковской области: что пишут иностранные СМИ

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь