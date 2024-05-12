Под постоянным огнем РФ: Зеленский о сверхсложной ситуации в Волчанске на Харьковщине

В окрестностях города Волчанска ситуация чрезвычайно сложная.

Об этом в своем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— В частности, в окрестностях города Волчанска ситуация чрезвычайно сложная — город под постоянным российским огнем, и продолжаются контрударные действия наших военных, в городе — местным жителям — помогают. И очень важно, чтобы максимум эффективности был проявлен сейчас каждым — каждым, кто непосредственно именно там, на Харьковщине, — отметил он.

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Глава государства отметил, что сейчас особое внимание приковано к Харьковщине, поскольку там продолжаются оборонительные бои на значительной части нашей пограничной зоны.

— Есть села, которые фактически из “серой зоны” стали зоной ведения боевых действий, и оккупант пытается в части из них закрепиться, часть просто использовать для дальнейшего продвижения. Я хочу поблагодарить наших воинов, которые удерживают позиции и уничтожают оккупанта. Артиллерия, дроны — все, кто задействован, и задействован точно, — вам спасибо. Задача наша очевидна — надо нанести оккупанту наибольшие потери, — подчеркнул он.

Также президент отметил, что неизменное внимание другим направлениям боевых действий — не менее обостренные сейчас донецкие направления.

— Собственно, замысел ударов на Харьковщине в том, чтобы растянуть наши силы и подорвать моральную, мотивационную основу способности украинцев защищаться. Покровское направление, несмотря на все — наиболее жесткое. Только за эти сутки именно на Покровском направлении было уже 30 боевых столкновений, — рассказал Зеленский.

Он сообщил, что также жесткие Лиманское и Времовское направления, Краматорское, Купянское — там наши воины достойно отвечают оккупанту и делают все возможное, чтобы сдерживать российские штурмы.

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