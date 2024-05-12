Під постійним вогнем РФ: Зеленський про надскладну ситуацію у Вовчанську на Харківщині
На околицях міста Вовчанська ситуація надзвичайно складна.
Про це у своєму відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.
– Зокрема, на околицях міста Вовчанська ситуація надзвичайно складна – місто під постійним російським вогнем, і тривають контрударні дії наших військових, у місті – місцевим мешканцям – допомагають. І дуже важливо, щоб максимум ефективності був проявлений зараз кожним – кожним, хто безпосередньо саме там, на Харківщині, – зазначив він.
Ситуація на фронті у Харківській області
Голова держави зазначив, що наразі особлива увага прикута до Харківщини, оскільки там тривають оборонні бої на значній частині нашої прикордонної смуги.
– Є села, які фактично із “сірої зони” стали зоною ведення бойових дій, і окупант намагається в частині з них закріпитись, частину просто використати для подальшого просування. Я хочу подякувати нашим воїнам, які втримують позиції та знищують окупанта. Артилерія, дрони – усі, хто задіяний, і задіяний влучно, – я вам дякую. Завдання наше очевидне – треба завдати окупанту якнайбільших втрат, – наголосив він.
Також президент зазначив, що незмінна увага також іншим напрямкам бойових дій – не менш загострені зараз донецькі напрямки.
– Власне, задум ударів на Харківщині в тому, щоб розтягнути наші сили та підважити моральну, мотиваційну основу здатності українців захищатися. Покровський напрямок попри все – найбільш жорсткий. Тільки за цю добу саме на Покровському напрямку було вже 30 бойових зіткнень, – розповів Зеленський.
Він повідомив, що також жорсткі Лиманський та Времівський напрямки, Краматорський, Купʼянський – там наші воїни достойно відповідають окупанту і роблять усе можливе, щоб стримувати російські штурми.