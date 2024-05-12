Укр Рус Eng
Укр Рус Eng
Популярні
Яке місце посіла Україна на Євробаченні 2024
Не очікуємо серйозних проривів: США ставлять під сумнів можливості РФ в Україні
Чому Україна не голосує на Євробаченні та як підтримати Alyona Alyona та Jerry Heil
Ломаченко – Камбосос: букмекери назвали фаворита бою
Фінал Євробачення 2024: дата і де дивитися
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Під постійним вогнем РФ: Зеленський про надскладну ситуацію у Вовчанську на Харківщині

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

На околицях міста Вовчанська ситуація надзвичайно складна.

Про це у своєму відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Зокрема, на околицях міста Вовчанська ситуація надзвичайно складна – місто під постійним російським вогнем, і тривають контрударні дії наших військових, у місті – місцевим мешканцям – допомагають. І дуже важливо, щоб максимум ефективності був проявлений зараз кожним – кожним, хто безпосередньо саме там, на Харківщині, – зазначив він.

Зараз дивляться

Ситуація на фронті у Харківській області

Голова держави зазначив, що наразі особлива увага прикута до Харківщини, оскільки там тривають оборонні бої на значній частині нашої прикордонної смуги.

– Є села, які фактично із “сірої зони” стали зоною ведення бойових дій, і окупант намагається в частині з них закріпитись, частину просто використати для подальшого просування. Я хочу подякувати нашим воїнам, які втримують позиції та знищують окупанта. Артилерія, дрони – усі, хто задіяний, і задіяний влучно, – я вам дякую. Завдання наше очевидне – треба завдати окупанту якнайбільших втрат, – наголосив він.

Також президент зазначив, що незмінна увага також іншим напрямкам бойових дій – не менш загострені зараз донецькі напрямки.

– Власне, задум ударів на Харківщині в тому, щоб розтягнути наші сили та підважити моральну, мотиваційну основу здатності українців захищатися. Покровський напрямок попри все – найбільш жорсткий. Тільки за цю добу саме на Покровському напрямку було вже 30 бойових зіткнень, – розповів Зеленський.

Він повідомив, що також жорсткі Лиманський та Времівський напрямки, Краматорський, Купʼянський – там наші воїни достойно відповідають окупанту і роблять усе можливе, щоб стримувати російські штурми.

Читайте також
Наступ у Харківській області є небезпечним моментом: Кемерон закликав посилити допомогу Україні
Девід Кемерон

Війна в Україні, Вовчанськ, Володимир Зеленський, Харківська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Відсутність керівництва та неготовність ЗСУ до наступу РФ: у медіа зафіксували прояви ІПСО
війна
Евакуація з віршами Шевченка на вустах: ситуація у Вовчанську та настрої людей там
обстріли Вовчанська
Ситуація на Харківщині, обвал будинку у Бєлгороді та спалах гепатиту А на Київщині: головні новини 12 травня
Що сталося в Україні та світі: головні новини за 12 травня 2024 року
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Може стати одним з найважчих моментів війни: іноЗМІ про наступ на Харківщині й атаки по НПЗ РФ
Наступ окупантів у Харківській області: що пишуть іноземні ЗМІ

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь