Карина Зуева, редактор раздела Lifestyle
Результаты голосования на Евровидении 2024: сколько баллов получили страны
11 мая в Мальме отгремел финал Евровидения 2024. За первое место в международном песенном конкурсе боролись 25 стран.
Кроме победителей первого и второго полуфиналов, в рядах финалистов также оказались страны Большой пятерки и Швеция, которая выиграла на конкурсе в 2023 году. Самое время узнать результаты голосования на Евровидении 2024.
Евровидение 2024: результаты голосования
- Швейцария (Nemo – The Code) — 591
- Хорватия (Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim) — 547
- Украина (аlyona аlyona и Jerry Heil – Teresa & Maria) — 453
- Франция (Slimane – Mon amour) — 445
- Израиль (Эден Голан – Hurricane) — 375
- Ирландия (Bambie Thug – Doomsday Blue) — 278
- Италия (Анджелина Манго – La noia) — 268
- Армения (Ladaniva – Jako) — 183
- Швеция (Marcus & Martinus – Unforgettable) — 174
- Португалия (Iolanda – Grito) — 152
- Греция (Марина Сатти ‒ Zari) — 126
- Германия (Isaak – Always On The Run) — 117
- Люксембург (Tali – Fighter) — 103
- Литва (Сильвестрас Белте – Luktelk) — 90
- Кипр (Силия Капсис – Liar) — 78
- Латвия (Dons – Hollow) — 64
- Сербия (Teya Dora – Ramonda) — 54
- Великобритания (Olly Alexander – Dizzy) — 46
- Финляндия (Windows95man – No Rules!) — 38
- Эстония (5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi) — 37
- Грузия (Нуца Бузаладзе – Firefighter) — 34
- Испания (Nebulossa – Zorra) — 30
- Австрия (Kaleen – We Will Rave) — 24
- Словения (Raiven – Veronika) — 27
- Норвегия (Gåte – Ulveham) — 16
К слову, изначально в финале должно было участвовать 26 стран, но Нидерланды дисквалифицировали с Евровидения 2024. А потому певец Йост Кляйн не появился на сцене конкурса.
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