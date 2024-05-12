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Карина Зуева, редактор раздела Lifestyle

Результаты голосования на Евровидении 2024: сколько баллов получили страны

Євробачення 2024 результати
Фото: Depositphotos

11 мая в Мальме отгремел финал Евровидения 2024. За первое место в международном песенном конкурсе боролись 25 стран.

Кроме победителей первого и второго полуфиналов, в рядах финалистов также оказались страны Большой пятерки и Швеция, которая выиграла на конкурсе в 2023 году. Самое время узнать результаты голосования на Евровидении 2024.

Евровидение 2024: результаты голосования

  1. Швейцария (Nemo – The Code) — 591
  2. Хорватия (Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim) — 547
  3. Украина (аlyona аlyona и Jerry Heil – Teresa & Maria) — 453
  4. Франция (Slimane – Mon amour) — 445
  5. Израиль (Эден Голан – Hurricane) — 375
  6. Ирландия (Bambie Thug – Doomsday Blue) — 278
  7. Италия (Анджелина Манго – La noia) — 268
  8. Армения (Ladaniva – Jako) — 183
  9. Швеция (Marcus & Martinus – Unforgettable) — 174
  10. Португалия (Iolanda – Grito) — 152
  11. Греция (Марина Сатти ‒ Zari) — 126
  12. Германия (Isaak – Always On The Run) — 117
  13. Люксембург (Tali – Fighter) — 103
  14. Литва (Сильвестрас Белте – Luktelk) — 90
  15. Кипр (Силия Капсис – Liar) — 78
  16. Латвия (Dons – Hollow) — 64
  17. Сербия (Teya Dora – Ramonda) — 54
  18. Великобритания (Olly Alexander – Dizzy) — 46
  19. Финляндия (Windows95man – No Rules!) — 38
  20. Эстония (5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi) — 37
  21. Грузия (Нуца Бузаладзе – Firefighter) — 34
  22. Испания (Nebulossa – Zorra) — 30
  23. Австрия (Kaleen – We Will Rave) — 24
  24. Словения (Raiven – Veronika) — 27
  25. Норвегия (Gåte – Ulveham) — 16

К слову, изначально в финале должно было участвовать 26 стран, но Нидерланды дисквалифицировали с Евровидения 2024. А потому певец Йост Кляйн не появился на сцене конкурса.

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Представители Украины вышли на сцену конкурса под вторым номером. Как аlyona аlyona и Jerry Heil выступили в финале Евровидения 2024 — смотрите на Фактах ICTV.

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