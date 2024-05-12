Результаты голосования на Евровидении 2024: сколько баллов получили страны

11 мая в Мальме отгремел финал Евровидения 2024. За первое место в международном песенном конкурсе боролись 25 стран.

Кроме победителей первого и второго полуфиналов, в рядах финалистов также оказались страны Большой пятерки и Швеция, которая выиграла на конкурсе в 2023 году. Самое время узнать результаты голосования на Евровидении 2024.

Евровидение 2024: результаты голосования

К слову, изначально в финале должно было участвовать 26 стран, но Нидерланды дисквалифицировали с Евровидения 2024. А потому певец Йост Кляйн не появился на сцене конкурса.

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