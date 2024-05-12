Результати голосування на Євробаченні 2024: скільки балів отримали країни

11 травня в Мальме відгримів фінал Євробачення 2024. За перше місце в міжнародному пісенному конкурсі боролися 26 країн.

Окрім переможців першого і другого півфіналів, у лавах фіналістів також опинилися країни Великої п’ятірки та Швеція, яка виграла на конкурсі в 2023 році. Саме час дізнатися результати голосування на Євробаченні 2024.

Євробачення 2024: результати голосування

До слова, спочатку у фіналі мали брати участь 26 країн, але Нідерланди дискваліфікували з Євробачення 2024. А тому співак Йост Кляйн не з’явився на сцені конкурсу.

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Представники України вийшли на сцену конкурсу під другим номером. Як аlyona аlyona та Jerry Heil виступили у фіналі Євробачення 2024 – дивіться на Фактах ICTV.

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