Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Що таке знятий з військового обліку під час воєнного стану
Яке місце посіла Україна на Євробаченні 2024
Не очікуємо серйозних проривів: США ставлять під сумнів можливості РФ в Україні
Інфографіка
В Україні зростуть штрафи за ухилення від мобілізації: ВР ухвалила законопроєкт
Чому Україна не голосує на Євробаченні та як підтримати Alyona Alyona та Jerry Heil
Україна
Каріна Зуєва, редакторка розділу Lifestyle

Результати голосування на Євробаченні 2024: скільки балів отримали країни

Євробачення 2024 результати
Фото: Depositphotos

11 травня в Мальме відгримів фінал Євробачення 2024. За перше місце в міжнародному пісенному конкурсі боролися 26 країн.

Окрім переможців першого і другого півфіналів, у лавах фіналістів також опинилися країни Великої п’ятірки та Швеція, яка виграла на конкурсі в 2023 році. Саме час дізнатися результати голосування на Євробаченні 2024.

Євробачення 2024: результати голосування

  1. Швейцарія (Nemo – The Code) – 591
  2. Хорватія (Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim) – 547
  3. Україна (аlyona аlyona і Jerry Heil – Teresa & Maria) – 453
  4. Франція (Slimane – Mon amour) – 445
  5. Ізраїль (Еден Ґолан – Hurricane) – 375
  6. Ірландія (Bambie Thug – Doomsday Blue) – 278
  7. Італія (Анджеліна Манго – La noia) – 268
  8. Вірменія (Ladaniva – Jako) – 183
  9. Швеція (Marcus & Martinus – Unforgettable) – 174
  10. Португалія (Iolanda – Grito) – 152
  11. Греція (Маріна Сатті – Zari) – 126
  12. Німеччина (Isaak – Always On The Run) – 117
  13. Люксембург (Tali – Fighter) – 103
  14. Литва (Сільвестрас Белте – Luktelk) – 90
  15. Кіпр (Силія Капсіс – Liar) – 78
  16. Латвія (Dons – Hollow) – 64
  17. Сербія (Teya Dora – Ramonda) – 54
  18. Велика Британія (Olly Alexander – Dizzy) – 46
  19. Фінляндія (Windows95man – No Rules!) – 38
  20. Естонія (5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi) – 37
  21. Грузія (Нуца Бузаладзе – Firefighter) – 34
  22. Іспанія (Nebulossa – Zorra) – 30
  23. Словенія (Raiven – Veronika) – 27
  24. Австрія (Kaleen – We Will Rave) – 24
  25. Норвегія (Gåte – Ulveham) – 16

До слова, спочатку у фіналі мали брати участь 26 країн, але Нідерланди дискваліфікували з Євробачення 2024. А тому співак Йост Кляйн не з’явився на сцені конкурсу.

Зараз дивляться

Представники України вийшли на сцену конкурсу під другим номером. Як аlyona аlyona та Jerry Heil виступили у фіналі Євробачення 2024 – дивіться на Фактах ICTV.

Читайте також
Які країни найчастіше перемагали на Євробаченні: Україна є в списку
Хто найбільше перемагав на Євробаченні

Євробачення
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Де проходитиме Євробачення 2025: яка країна прийме конкурс
Євробачення 2024: які країни не пройшли в фінал
Яке місце посіла Україна на Євробаченні 2024
Євробачення 2024
Хто переміг на Євробаченні 2024 – результати
Nemo - переможець Євробачення 2024
За кого голосувала Україна у фіналі Євробачення 2024
Євробачення 2024
Які країни найчастіше перемагали на Євробаченні: Україна є в списку
Хто найбільше перемагав на Євробаченні

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь