Каріна Зуєва, редакторка розділу Lifestyle
Результати голосування на Євробаченні 2024: скільки балів отримали країни
11 травня в Мальме відгримів фінал Євробачення 2024. За перше місце в міжнародному пісенному конкурсі боролися 26 країн.
Окрім переможців першого і другого півфіналів, у лавах фіналістів також опинилися країни Великої п’ятірки та Швеція, яка виграла на конкурсі в 2023 році. Саме час дізнатися результати голосування на Євробаченні 2024.
Євробачення 2024: результати голосування
- Швейцарія (Nemo – The Code) – 591
- Хорватія (Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim) – 547
- Україна (аlyona аlyona і Jerry Heil – Teresa & Maria) – 453
- Франція (Slimane – Mon amour) – 445
- Ізраїль (Еден Ґолан – Hurricane) – 375
- Ірландія (Bambie Thug – Doomsday Blue) – 278
- Італія (Анджеліна Манго – La noia) – 268
- Вірменія (Ladaniva – Jako) – 183
- Швеція (Marcus & Martinus – Unforgettable) – 174
- Португалія (Iolanda – Grito) – 152
- Греція (Маріна Сатті – Zari) – 126
- Німеччина (Isaak – Always On The Run) – 117
- Люксембург (Tali – Fighter) – 103
- Литва (Сільвестрас Белте – Luktelk) – 90
- Кіпр (Силія Капсіс – Liar) – 78
- Латвія (Dons – Hollow) – 64
- Сербія (Teya Dora – Ramonda) – 54
- Велика Британія (Olly Alexander – Dizzy) – 46
- Фінляндія (Windows95man – No Rules!) – 38
- Естонія (5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi) – 37
- Грузія (Нуца Бузаладзе – Firefighter) – 34
- Іспанія (Nebulossa – Zorra) – 30
- Словенія (Raiven – Veronika) – 27
- Австрія (Kaleen – We Will Rave) – 24
- Норвегія (Gåte – Ulveham) – 16
До слова, спочатку у фіналі мали брати участь 26 країн, але Нідерланди дискваліфікували з Євробачення 2024. А тому співак Йост Кляйн не з’явився на сцені конкурсу.
Зараз дивляться
Представники України вийшли на сцену конкурсу під другим номером. Як аlyona аlyona та Jerry Heil виступили у фіналі Євробачення 2024 – дивіться на Фактах ICTV.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.