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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

ВАКС заочно арестовал экс-первого заместителя секретаря СНБО Гладковского

ВАКС Гладковський колаж
Фото: УНИАН

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 13 мая заочно арестовал бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Речь идет о деле о нанесении ущерба государству на более 17 млн грн.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура на своей странице в социальной сети Facebook.

По данным ряда СМИ, сообщение о заочном аресте объявлено Олегу Гладковскому.

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Что известно о деле Гладковского

— 13 мая 2024 года следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему первому заместителю секретаря СНБО, который совместно с экс-заместителем министра обороны и директором департамента Минобороны обвиняется в нанесении ущерба государству на общую сумму 17,44 млн грн, — говорится в сообщении САП.

Там добавили, что в ходе досудебного расследования установлено, что экс-чиновник СНБО использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он и его близкие лица имеют долю собственности, а именно — ПАО Автомобильная компания Богдан Моторс.

О подозрении Олегу Гладковскому сообщили в октябре 2019 года. В апреле 2020 года подозрение получил экс-заместитель министра обороны и директор департамента Минобороны. Указанным лицам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

В октябре 2019 года Олег Гладковский вышел из СИЗО. В июле 2021 года обвинительный акт по этому делу был направлен в ВАКС для рассмотрения по существу.

По информации НАБУ и САП, Олег Гладковский выехал за границу, поэтому было принято решение объявить его в розыск.

16 апреля 2024 года коллегия судей ВАКС, учитывая неявки обвиняемого в судебные заседания и наличие подтвержденной информации о пребывании, поддержала ходатайство прокурора САП об объявлении в розыск бывшего первого заместителя секретаря СНБО.

Антикорупційний суд, Олег Гладковский, Суд
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