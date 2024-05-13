ВАКС заочно заарештував експершого заступника секретаря РНБО Гладковського

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 13 травня заочно заарештував колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Йдеться про справу щодо завдання збитків державі на понад 17 млн грн.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

За даними низки ЗМІ, повідомлення про заочний арешт оголошено Олегу Гладковському.

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Що відомо про справу Гладковського

— 13 травня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому першому заступнику секретаря РНБО, який спільно з ексзаступником міністра оборони та директором департаменту Міноборони обвинувачується у завданні збитків державі на загальну суму 17,44 млн грн, – йдеться у повідомленні САП.

Там додали, що у ході досудового розслідування встановлено, що експосадовець РНБО використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, в якій він та його близькі особи мають частку власності, а саме — ПАТ Автомобільна компанія Богдан Моторс.

Про підозру Олегу Гладковському повідомили у жовтні 2019 року. У квітні 2020 року підозру отримав ексзаступник міністра оборони та директор департаменту Міноборони. Вказаним особам інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У жовтні 2019 року Олег Гладковський вийшов із СІЗО. У липні 2021 року обвинувальний акт у цій справі було скеровано до ВАКС для розгляду по суті.

За інформацією НАБУ і САП, Олег Гладковський виїхав за кордон, тому було ухвалено рішення оголосити його в розшук.

16 квітня 2024 року колегія суддів ВАКС, зваживши на неявки обвинуваченого у судові засідання і наявність підтвердженої інформації про перебування клопотання прокурора САП про оголошення у розшук колишнього першого заступника секретаря РНБО.

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