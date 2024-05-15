Неуплата штрафов за уклонение от мобилизации: будут ли блокировать персональные счета

Верховная Рада увеличила штрафы за нарушение норм мобилизации. Граждан в военное время будут штрафовать от 17 000 до 25 500 грн, а суммы штрафов для должностных и юридических лиц будут достигать 59 500 грн.

Эти суммы довольно большие и кто-то просто не сможет заплатить такие деньги. Поэтому возникает вполне логичный вопрос, будут ли блокировать счета и арестовывать имущество в случае неуплаты штрафа за уклонение от мобилизации.

Об этом Факты ICTV пообщались с членом Ассоциации юристов Украины, юристом в сфере военного права и мобилизации Антоном Ревенко.

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Увеличение штрафов за уклонение от мобилизации

9 мая парламент принял во втором чтении проект закона № 10379 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за военные правонарушения.

Новый закон вносит изменения в ст. 210 и 210-1 Кодекса Украины об админправонарушениях.

Согласно новой редакции КУоАП, теперь за нарушение правил воинского учета, совершенное в военное время (или повторное нарушение), санкция предусматривает наложение штрафа от 17 000 до 25 500 грн.

Согласно обновленной редакции ст. 210-1 КУоАП, за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации в военное время штраф для граждан — от 17 000 до 25 500 грн, для должностных и юридических лиц — от 34 000 до 59 500 грн.

Этот закон должен подписать президент Владимир Зеленский, и после этого документ вступит в силу на следующий день после его обнародования.

Блокировка счетов из-за неуплаты штрафов за уклонение от мобилизации

Юрист Антон Ревенко отмечает, что принятые изменения в несколько раз увеличивают размер штрафов за нарушение правил воинского учета и законодательства о мобилизации, поэтому может возникнуть реальная угроза блокировки банковских счетов граждан.

На сегодня для привлечения лица к административной ответственности представители ТЦК составляют соответствующий протокол, который затем передают в суд с целью вынесения постановления.

— Главная особенность данной процедуры заключается в том, что военнообязанный обязательно должен присутствовать при составлении протокола. Он должен ознакомиться со своими правами, подписать протокол или отказаться от его подписания, — отмечает юрист.

Новая процедура взыскания штрафов за уклонение от мобилизации

После того как новый закон вступит в силу, представители ТЦК смогут самостоятельно выносить постановление о привлечении к административной ответственности без передачи материалов в суд и без обязательного присутствия лица, в отношении которого составляют постановление.

Для этого представители ТЦК должны иметь подтверждение, что военнообязанного должным образом уведомили о дате, времени и месте вызова.

По словам юриста Антона Ревенко, данная процедура существенно ускорит привлечение к административной ответственности и наложение уже повышенных штрафов за уклонение от мобилизации.

Поскольку в реестре военнообязанных Оберіг собрана информация из всех государственных реестров, то лицо, в отношении которого составили постановление, смогут внести в Реестр должников, а в случае неуплаты штрафа — заблокировать счета, отмечает Антон Ревенко.

— Например, если в отношении лица составили соответствующее постановление о привлечении его к административной ответственности за нарушение воинского учета и оно не платит данный штраф, то документ направят в органы исполнительной службы, которые в принудительном порядке смогут заблокировать счета и наложить арест на имущество, — отмечает юрист.

Однако, по его словам, данный закон содержит определенные риски. Например, для вынесения постановления о привлечении к административной ответственности по статьям 210, 210-1 КУоАП представители ТЦК должны иметь документы, подтверждающие получение лицом вызова, но какие именно это документы — в законе не конкретизировано.

— На сегодня ни одним нормативно-правовым актом не указано, какие именно это должны быть документы, — говорит адвокат.

Далее это расширение полномочий представителей ТЦК относительно самостоятельного наложения взыскания с лиц может привести к массовому обжалованию таких действий в суде, что создаст дополнительную нагрузку на судебную систему.

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