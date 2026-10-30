Сейчас лицам, которым необходимо обновить военно-учетные данные, необязательно лично являться в территориальный центр комплектования.

Сделать это можно онлайн через приложение Резерв+ или обратиться в ближайший ЦНАП. Личный визит в ТЦК нужен, если исправить информацию дистанционно не удается или возникла проблема с учетом.

Как часто нужно обновлять данные, в каких случаях это обязательно и как пройти процедуру онлайн или офлайн, разбирались Факты ICTV.

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Как часто нужно обновлять данные в ТЦК

Военно-учетные данные не нужно обновлять по определенному графику, например, ежемесячно или раз в год. Обязанность сообщить об изменениях возникает тогда, когда меняются персональные сведения, используемые для воинского учета.

Согласно пункту 23 Порядка организации и ведения воинского учета, утвержденного постановлением Кабмина №1487, призывники, военнообязанные и резервисты должны сообщить о таких изменениях в течение семи дней.

Обновить информацию нужно, если изменились:

адрес проживания;

номер телефона или электронная почта;

семейное положение;

состояние здоровья;

место работы или должность.

То есть если никаких изменений не произошло, специально подавать заявление для повторного подтверждения сведений не нужно. Стоит проверять, правильно ли информация отображается в электронном военно-учетном документе.

Как обновить данные в ТЦК онлайн через Резерв+

Основной способ дистанционного обновления персональных сведений приложение Резерв+. Оно работает как электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста и позволяет передавать актуальные данные в реестр Оберіг без посещения ТЦК.

Для этого нужно:

Скачать Резерв+ из App Store или Google Play. Перед установкой проверьте, чтобы разработчиком приложения было указано Министерство обороны Украины. Открыть приложение и пройти авторизацию через BankID. Для этого понадобится доступ к приложению или электронному кабинету банка. Проверить информацию, которая отображается после входа. Указать актуальный номер мобильного телефона, адрес проживания и, по желанию, электронную почту. Если меняете номер телефона или электронный адрес, подтвердить их с помощью SMS или ссылки в письме. После отправки сведений дождаться, пока приложение получит информацию из реестра Оберіг.

После завершения процедуры в Резерв+ будет отображаться электронный военно-учетный документ с данными о воинском учете. В нем также можно проверить дату последнего обновления.

Если в реестре обнаружили ошибку или появился статус Потребує уточнення, воспользуйтесь функцией Виправити дані онлайн. Если система не находит информацию о вас, в этом же разделе можно подать запрос на внесение сведений в Оберіг.

Если исправить проблему через приложение не удалось, нужно обратиться в ТЦК.

Можно ли обновить военно-учетные данные через Дію

Портал Дія позволяет получить военно-учетный документ со сведениями из реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Однако эта услуга не предусматривает самостоятельного редактирования персональных данных в реестре.

По информации Дії, документ формируется автоматически, обычно в течение 10 минут. Если персональные сведения изменились, после их обновления в реестре нужно заказать документ повторно.

Как обновить данные в ТЦК офлайн

Если нет возможности воспользоваться приложением или нужно исправить информацию, которую не удается изменить дистанционно, можно обратиться в ЦНАП или непосредственно в территориальный центр комплектования.

Через ЦНАП

Сообщить об изменении персональных сведений можно в центре предоставления административных услуг.

Для этого:

Обратитесь в ЦНАП, который предоставляет услугу уточнения военно-учетных данных. Сообщите администратору, какие именно сведения нужно изменить. Предоставьте документы, удостоверяющие личность и подтверждающие изменения. Подайте необходимую информацию для внесения изменений в реестр Оберіг.

Непосредственно в ТЦК и СП

Если нужно лично обратиться в территориальный центр комплектования, следует подготовить:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

военно-учетный документ — удостоверение о приписке, военный билет или временное удостоверение;

документы, подтверждающие изменения персональных сведений.

Например, при смене фамилии понадобится соответствующее свидетельство, а после переезда документ, подтверждающий новый адрес, если он есть.

Обращаться нужно в ТЦК и СП, где человек состоит на воинском учете, или уточнить порядок обращения по месту проживания. На приеме сообщите, какие именно данные изменились, и передайте документы для проверки. Уполномоченные сотрудники проверят информацию и при необходимости внесут изменения в реестр.

Что будет, если не обновить данные: ответственность

Необновление военно-учетных данных считается нарушением правил воинского учета согласно Закону Украины О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усовершенствования ответственности за нарушение правил воинского учета и законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации (статья 210).

Согласно документу, нарушение призывниками, военнообязанными и резервистами правил воинского учета в особый период влечет наложение штрафа — от 1000 до 1500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 17 000 до 25 500 грн.

Штраф может быть наложен в течение трех месяцев со дня выявления правонарушения, но не позднее одного года со дня его совершения.

Полномочиями привлекать к административной ответственности за необновление данных наделены ТЦК и СП.

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