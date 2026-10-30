Как обновить данные в ТЦК онлайн и офлайн: что необходимо и куда обращаться
Сейчас лицам, которым необходимо обновить военно-учетные данные, необязательно лично являться в территориальный центр комплектования.
Сделать это можно онлайн через приложение Резерв+ или обратиться в ближайший ЦНАП. Личный визит в ТЦК нужен, если исправить информацию дистанционно не удается или возникла проблема с учетом.
Как часто нужно обновлять данные, в каких случаях это обязательно и как пройти процедуру онлайн или офлайн, разбирались Факты ICTV.
Как часто нужно обновлять данные в ТЦК
Военно-учетные данные не нужно обновлять по определенному графику, например, ежемесячно или раз в год. Обязанность сообщить об изменениях возникает тогда, когда меняются персональные сведения, используемые для воинского учета.
Согласно пункту 23 Порядка организации и ведения воинского учета, утвержденного постановлением Кабмина №1487, призывники, военнообязанные и резервисты должны сообщить о таких изменениях в течение семи дней.
Обновить информацию нужно, если изменились:
- адрес проживания;
- номер телефона или электронная почта;
- семейное положение;
- состояние здоровья;
- место работы или должность.
То есть если никаких изменений не произошло, специально подавать заявление для повторного подтверждения сведений не нужно. Стоит проверять, правильно ли информация отображается в электронном военно-учетном документе.
Как обновить данные в ТЦК онлайн через Резерв+
Основной способ дистанционного обновления персональных сведений приложение Резерв+. Оно работает как электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста и позволяет передавать актуальные данные в реестр Оберіг без посещения ТЦК.
Для этого нужно:
- Скачать Резерв+ из App Store или Google Play. Перед установкой проверьте, чтобы разработчиком приложения было указано Министерство обороны Украины.
- Открыть приложение и пройти авторизацию через BankID. Для этого понадобится доступ к приложению или электронному кабинету банка.
- Проверить информацию, которая отображается после входа.
- Указать актуальный номер мобильного телефона, адрес проживания и, по желанию, электронную почту.
- Если меняете номер телефона или электронный адрес, подтвердить их с помощью SMS или ссылки в письме.
- После отправки сведений дождаться, пока приложение получит информацию из реестра Оберіг.
После завершения процедуры в Резерв+ будет отображаться электронный военно-учетный документ с данными о воинском учете. В нем также можно проверить дату последнего обновления.
Если в реестре обнаружили ошибку или появился статус Потребує уточнення, воспользуйтесь функцией Виправити дані онлайн. Если система не находит информацию о вас, в этом же разделе можно подать запрос на внесение сведений в Оберіг.
Если исправить проблему через приложение не удалось, нужно обратиться в ТЦК.
Можно ли обновить военно-учетные данные через Дію
Портал Дія позволяет получить военно-учетный документ со сведениями из реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Однако эта услуга не предусматривает самостоятельного редактирования персональных данных в реестре.
По информации Дії, документ формируется автоматически, обычно в течение 10 минут. Если персональные сведения изменились, после их обновления в реестре нужно заказать документ повторно.
Как обновить данные в ТЦК офлайн
Если нет возможности воспользоваться приложением или нужно исправить информацию, которую не удается изменить дистанционно, можно обратиться в ЦНАП или непосредственно в территориальный центр комплектования.
Через ЦНАП
Сообщить об изменении персональных сведений можно в центре предоставления административных услуг.
Для этого:
- Обратитесь в ЦНАП, который предоставляет услугу уточнения военно-учетных данных.
- Сообщите администратору, какие именно сведения нужно изменить.
- Предоставьте документы, удостоверяющие личность и подтверждающие изменения.
- Подайте необходимую информацию для внесения изменений в реестр Оберіг.
Непосредственно в ТЦК и СП
Если нужно лично обратиться в территориальный центр комплектования, следует подготовить:
- паспорт гражданина Украины;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);
- военно-учетный документ — удостоверение о приписке, военный билет или временное удостоверение;
- документы, подтверждающие изменения персональных сведений.
Например, при смене фамилии понадобится соответствующее свидетельство, а после переезда документ, подтверждающий новый адрес, если он есть.
Обращаться нужно в ТЦК и СП, где человек состоит на воинском учете, или уточнить порядок обращения по месту проживания. На приеме сообщите, какие именно данные изменились, и передайте документы для проверки. Уполномоченные сотрудники проверят информацию и при необходимости внесут изменения в реестр.
Что будет, если не обновить данные: ответственность
Необновление военно-учетных данных считается нарушением правил воинского учета согласно Закону Украины О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усовершенствования ответственности за нарушение правил воинского учета и законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации (статья 210).
Согласно документу, нарушение призывниками, военнообязанными и резервистами правил воинского учета в особый период влечет наложение штрафа — от 1000 до 1500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 17 000 до 25 500 грн.
Штраф может быть наложен в течение трех месяцев со дня выявления правонарушения, но не позднее одного года со дня его совершения.
Полномочиями привлекать к административной ответственности за необновление данных наделены ТЦК и СП.