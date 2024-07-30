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Юлия Захарченко, редактор ленты

Новые системы ПВО поступят в Украину в ближайшие месяцы — Зеленский

ЗРК Patriot, Патріот
Фото: Генштаб ВСУ

В Украину уже в ближайшие месяцы поступят западные системы противовоздушной обороны, включая американские ЗРК Patriot и другие.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время заседания членов Конгресса местных и региональных властей от Ровенской области.

Усиление ПВО в Украине

По словам Владимира Зеленского, приоритет Украины — это обеспечение защиты промышленных и экономических центров достаточным количеством систем противовоздушной обороны.

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— Благодаря партнерам мы увеличиваем количество Patriot и других систем. Мы будем продолжать работать в этом направлении. В августе, сентябре и октябре будут соответствующие системы в государстве, — утверждает президент Украины.

На заседании приняли участие около 120 представителей местной власти, бизнеса и банков. Там обсуждали важность поддержки украинских воинов, развитие регионального сотрудничества с другими странами, обустройство школьных укрытий и ситуацию в энергетике.

В Ровенской области планируют установить дополнительные генерирующие мощности. Сейчас на теплоснабжающих и промышленных предприятиях работают 17 таких установок. Около 1,2 тыс. домов в области обеспечены солнечными панелями, заявили представители местной власти.

В то же время президент поддержал предложение о расширении программы беспроцентного кредитования для установки альтернативных источников энергии на объектах социальной инфраструктуры.

Также на заседании обсудили обеспечение учебных заведений укрытиями, которые могут располагаться в подвальных и полуподвальных помещениях.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, Ровенская область, Ривненщина
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