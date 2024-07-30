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Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Нові системи ППО надійдуть в Україну найближчими місяцями – Зеленський

ЗРК Patriot, Патріот
Фото: Генштаб ЗСУ

В Україну вже найближчими місяцями надійдуть західні системи протиповітряної оборони, зокрема американські ЗРК Patriot та інші.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час засідання членів Конгресу місцевих і регіональних влад від Рівненської області.

Посилення ППО в Україні

За словами Володимира Зеленського, пріоритет України – це забезпечення захисту промислових та економічних центрів достатньою кількістю систем протиповітряної оборони.

Зараз дивляться

– Завдяки партнерам ми збільшуємо кількість Patriot та інших систем. Ми продовжуватимемо працювати в цьому напрямку. У серпні, вересні та жовтні будуть відповідні системи у державі, – стверджує президент України.

На засіданні взяли участь близько 120 представників місцевої влади, бізнесу та банків. Там обговорювали важливість підтримки українських воїнів, розвиток регіонального співробітництва з іншими країнами, облаштування шкільних укриттів і ситуацію в енергетиці.

У Рівненській області планують встановити додаткові генерувальні потужності. Нині на теплопостачальних і промислових підприємствах працюють 17 таких установок. Близько 1,2 тис. будинків в області забезпечені сонячними панелями, заявили представники місцевої влади.

Водночас президент підтримав пропозицію про розширення програми безвідсоткового кредитування для встановлення альтернативних джерел енергії на об’єктах соціальної інфраструктури.

Також на засіданні обговорили забезпечення навчальних закладів укриттями, які можуть розташовуватися в підвальних і напівпідвальних приміщеннях.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, Рівненська область, Рівненщина
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