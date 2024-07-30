Визит Кулебы в Китай приблизил потенциальную встречу Зеленского и Си

Визит главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в КНР приблизил потенциальную встречу глав государств.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге во вторник, 30 июля.

Визит Кулебы в КНР приблизил потенциальную встречу Зеленского и Си

— Приблизили ли переговоры, визит министра Кулебы в Китай, потенциальную встречу лидеров Украины и Китая? Бесспорно, приблизил. Но когда такая встреча будет, когда эта договоренность будет достигнута, пока рано говорить, — сказал он.

По словам спикера, украинско-китайский диалог очень динамично развивается, особенно в этом году.

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— И мы убеждены: он продолжит развиваться, на разных уровнях, будут еще и встречи, и разговоры. Могу сказать, что работа над встречей лидеров Украины и Китая — это постоянная работа, которая ведется, — добавил Тихий.

Отвечая на вопрос о возможном визите в Украину премьер-министра Индии Нарендры Моди, спикер также сообщил, что “работа над контактами, встречами, телефонными разговорами, визитами ведется постоянно”.

— Дипломатия никогда не прекращает эту работу и поиск возможностей организации встречи лидеров. Сейчас эта работа также продолжается. Но я не хочу забегать вперед. Поэтому не буду пока разглашать дополнительные детали, — указал спикер.

Напомним, 24 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Гуанчжоу (КНР) и провел переговоры с главой МИД Китая Ван И.

Они обсудили пути прекращения агрессии РФ и возможной роли китайской стороны в достижении мира.

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