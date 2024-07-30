Візит Кулеби у Китай наблизив потенційну зустріч Зеленського і Сі

Візит очільника МЗС України Дмитра Кулеби в КНР наблизив потенційну зустріч глав держав.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу у вівторок, 30 липня.

Візит Кулеби у КНР наблизив потенційну зустріч Зеленського і Сі

– Чи наблизили переговори, візит міністра Кулеби до Китаю, потенційну зустріч лідерів України та Китаю? Безперечно, наблизив. Але коли така зустріч буде, коли ця домовленість буде досягнута, поки що рано говорити, – сказав він.

За словами спікера, українсько-китайський діалог дуже динамічно розвивається, особливо цього року.

Зараз дивляться

– І ми переконані: він продовжить розвиватися, на різних рівнях, будуть ще й зустрічі, і розмови. Можу сказати, що робота над зустріччю лідерів України та Китаю – це постійна робота, яка ведеться, – додав Тихий.

Відповідаючи на запитання про можливий візит в Україну прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді, речник також повідомив, що “робота над контактами, зустрічами, телефонними розмовами, візитами ведеться постійно.”

– Дипломатія ніколи не припиняє цю роботу і пошук можливостей організації зустрічі лідерів. Зараз ця робота також триває. Але я не хочу забігати наперед. Тому не буду поки що розголошувати додаткові деталі, – вказав речник.

Нагадаємо, 24 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув у Гуанчжоу (КНР) та провів переговори з главою МЗС Китаю Ван Ї.

Вони обговорили шляхи припинення агресії РФ та можливу роль китайської сторони в досягненні миру.

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