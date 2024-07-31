В российском СИЗО скончался защитник Мариуполя Александр Ищенко – омбудсман

В следственном изоляторе РФ скончался защитник Мариуполя 55-летний Александр Ищенко, которого россияне судили по надуманной статье.

Об этом сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец.

Смерть украинского защитника в российском изоляторе: что известно

По словам дочери военнопленного, он скончался 9 дней назад. Однако украинскую сторону никто об этом официально не известил.

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Также не было официального уведомления о причине смерти гражданина Украины.

– Поэтому с немедленным письмом обратился к уполномоченному по правам человека в РФ, чтобы она разобралась в трагической смерти военнопленного, удерживаемого российской стороной, и сообщила мне обстоятельства и причину смерти Александра Ищенко, – рассказал Лубинец.

Он добавил, что о трагедии дополнительно сообщил МККК и ООН, чтобы организации зафиксировали факт гибели военнопленного и обратили внимание на условия содержания украинских пленных защитников.

Украина требует, чтобы РФ неукоснительно соблюдала Женевские конвенции – оказывала необходимую медицинскую помощь, создала смешанную медицинскую комиссию, чтобы это позволило репатриировать всех тяжелобольных и тяжелораненых.

Согласно ст. 12 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, военнопленные находятся в руках враждебного государства, а не отдельных лиц или воинских частей, пленивших их.

Независимо от ответственности, которую могут нести отдельные лица, держащее в плену государство отвечает за обращение с военнопленными.

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