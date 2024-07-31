У російському СІЗО помер захисник Маріуполя Олександр Іщенко – омбудсман

У слідчому ізоляторі РФ помер захисник Маріуполя 55-річний Олександр Іщенко, якого росіяни судили за надуманою статтею.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

Смерть українського захисника в російському ізоляторі: що відомо

Зі слів доньки військовополоненого, він помер 9 днів тому. Проте українську сторону ніхто про це офіційно не сповістив.

Зараз дивляться

Також не було офіційного повідомлення про причину смерті громадянина України.

– Тож із негайним листом звернувся до уповноваженої з прав людини в РФ, щоби вона розібралася у трагічній смерті військовополоненого, якого утримувала російська сторона, та повідомила мені обставини і причину смерті Олександра Іщенка, – розповів Лубінець.

Він додав, що про трагедію додатково повідомив МКЧХ та ООН, щоби організації зафіксували факт загибелі військовополоненого і звернули увагу на умови утримання українських полонених захисників.

Україна вимагає, щоби РФ неухильно дотримувалася Женевських конвенцій – надавала необхідну медичну допомогу, створила змішану медичну комісію, щоби це дало змогу репатріювати всіх тяжкохворих та тяжкопоранених.

Відповідно до ст. 12 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, військовополонені перебувають у руках ворожої держави, а не окремих осіб чи військових частин, які взяли їх у полон.

Незалежно від відповідальності, яку можуть нести окремі особи, держава, що тримає в полоні, відповідає за поводження з військовополоненими.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.