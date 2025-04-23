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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

РФ стремится рассорить наши народы: Кондратюк о вандализме на могиле воинов УПА в Польше

вандалізм на могилі УПА

Заместитель главы Верховной Рады и сопредседатель ПА Украины и Польши Елена Кондратюк отреагировала на акт вандализма на могиле воинов УПА на горе Монастырь в Подкарпатском воеводстве.

Чиновница расценивает это как попытку подорвать отношения Украины и Польши.

Кондратюк о вандализме на могиле воинов УПА в Польше

— Цель этого преступления очевидна — искусственно создать конфликтную ситуацию на фоне проведения президентских выборов в Польше и подорвать конструктивный украино-польский диалог по вопросам эксгумаций, который наладился усилиями представителей всех ветвей власти обеих стран, включая украино-польскую парламентскую ассамблею, — написала она на своей странице в Facebook.

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Кондратюк убеждена, что это является сознательным актом вандализма определенных пророссийских сил, который имел целью, в частности сорвать подготовку к проведению следующего заседания ассамблеи, которое должно состояться в Киеве.

— Поэтому не сомневаюсь, что выгоду из этого получит только Россия, которая стремится рассорить наши народы, осуществляет гибридную агрессию против Польши и ведет полномасштабную войну против Украины, — подчеркнула Кондратюк.

Она приветствовала быстрое совместное заявление министров культуры Украины и Польши по этой ситуации.

Кондратюк выразила надежду, что польские правоохранительные органы оперативно расследуют этот факт вандализма, а организаторы и исполнители этой провокации будут установлены и привлечены к ответственности.

Вандализм на могиле воинов УПА в Польше

На братской могиле воинов УПА в Польше установили провокационную плиту с надписью, где украинских повстанцев обвиняют в “терроре” и “геноциде”.

Также была добавлена цитата: Простить не значит забыть, а исцелить боль. Также на кресте вместо украинского трезубца появился католический крест.

Польский портал Zlubaczowa.pl сообщил, что дело уже расследует полиция и пытается найти тех, кто установил табличку.

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Фото: Unsplash, Zlubaczowa.pl

Верховная Рада, Елена Кондратюк, Памятник воинам УПА, Польша, УПА
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