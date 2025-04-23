РФ прагне розсварити наші народи: Кондратюк про вандалізм на могилі воїнів УПА у Польщі

Заступниця голови Верховної Ради та співголова ПА України та Польщі Олена Кондратюк відреагувала на акт вандалізму на могилі воїнів УПА на горі Монастир у Підкарпатському воєводстві.

Посадовиця розцінює це як спробу підірвати відносини України та Польщі.

Кондратюк про вандалізм на могилі воїнів УПА у Польщі

— Мета цього злочину очевидна – штучно створити конфліктну ситуацію на тлі проведення президентських виборів в Польщі та підірвати конструктивний україно-польський діалог з питань ексгумацій, що налагодився зусиллям представників усіх гілок влади обох країн, включно з україно-польською парламентською асамблеєю, – написала вона у своїй сторінці у Facebook.

Кондратюк переконана, що це є свідомим актом вандалізму певних проросійських сил, який мав на меті, зокрема зірвати підготовку до проведення наступного засідання асамблеї, яке має відбутися у Києві.

Зараз дивляться

— Тому не маю сумнівів, що вигоду з цього отримає лише Росія, яка прагне розсварити наші народи, здійснює гібридну агресію проти Польщі та веде повномасштабну війну проти України, – підкреслила Кондратюк.

Вона привітала швидку спільну заяву міністрів культури України та Польщі щодо цієї ситуації.

Кондратюк висловила надію, що польські правоохоронні органи оперативно розслідують цей факт вандалізму, а організатори та виконавці цієї провокації будуть встановлені та притягнуті до відповідальності.

Вандалізм на могилі воїнів УПА у Польщі

На братській могилі воїнів УПА в Польщі встановили провокативну плиту з надписом, де українських повстанців звинувачують у “терорі” та “геноциді”.

Також було додано цитату: Пробачити не означає забути, а зцілити біль. Також на хресті замість українського тризуба з’явився католицький хрест.

Польський портал Zlubaczowa.pl повідомив, що справу уже розслідує поліція і намагається знайти тих, хто встановив табличку.

Фото: Unsplash, Zlubaczowa.pl

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