Никакого военного смысла: с чем связан обстрел Украины 24 апреля

В ночь на 24 апреля армия РФ осуществила массированный обстрел территории Украины, а основной удар был направлен по Киеву. Российская атака также была направлена на Киевскую область, Житомир, Харьков, Днепропетровскую, Хмельницкую и Запорожье.

В результате российского удара только в столице погибли 12 человек, а более 70 человек получили ранения.

Обстрелу РФ предшествовало, как отметил президент Владимир Зеленский, “много эмоций” в политической плоскости. В частности, американский президент Дональд Трамп подверг критике Зеленского за то, что тот не хотел уступать Крым России и называл это противоречащим украинской Конституции.

Сейчас смотрят

Впрочем, ночной обстрел оккупантов все же заставил Трампа начать критиковать российского диктатора Путина, поскольку это, по мнению главы Белого дома, не помогает мирному соглашению.

Чем били россияне по Киеву и другим городам, есть ли связь между обстрелом и политическим контекстом и что значит реакция Дональда Трампа на обстрел — читайте на Фактах ICTV.

Ночной обстрел 24 апреля: чем била Россия и как отражала атаку Украина

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, в ночь на 24 апреля россияне нанесли комбинированный удар, применив ракеты воздушного, наземного и морского базирования. Также оккупанты били ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.

В общей сложности россияне выпустили 215 воздушных целей по украинским городам, а основным направлением удара стал Киев.

Среди ракет, которыми била армия РФ, были:

11 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (7 удалось сбить);

37 крылатых ракет Х-101 со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс (31 удалось сбить);

6 крылатых ракет Искандер-К (о сбивании не сообщалось);

12 крылатых ракет Калибр (сбито 6 Калибров);

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 с самолетов тактической авиации (уничтожены все цели).

Также армия РФ применила 145 ударных БпЛА Shahed и дронов-имитаторов различных типов, из которых было уничтожено 64 единицы.

Всего было сбито 112 воздушных целей, выпущенных агрессором. К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы. Среди авиации были и истребители F-16 и Mirage.

Военный эксперт Михаил Самусь говорит, что удары по Киеву были нанесены с политической целью — терроризировать общество.

— Никакого военного смысла в нанесении ударов по Киеву, например, нет. Где-то примерно с марта 2022 года можно было еще сказать, что проводится активная фаза операции оккупации Киева. После того все это абсолютно политические террористические атаки, которые как раз выполняют политические задачи.

И здесь очевидна параллель между нанесением такого удара именно с ходом тех процессов, которые делает Трамп с целью организовать эти переговорные процессы, — говорит он.

Вместе с тем Самусь утверждает, что несмотря на то, что самый большой удар был именно по Киеву, сбитие 7 ракет Искандер-М из 11 выпущенных является прекрасным результатом. В то же время при сбивании подобных массивных ракет от нее могут отсоединяться обломки массой в десятки килограммов. Поэтому даже при сбивании таких ракет существует опасность.

Реакция Трампа на обстрел 24 апреля

Накануне президент Трамп раскритиковал Зеленского за нежелание признавать Крым российским и написал, что заявления украинского лидера только вредят мирному процессу.

— Никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией, но если он хочет Крым, то почему они не боролись за него одиннадцать лет назад, когда он был передан России без единого выстрела?

Именно такие подстрекательские заявления, как у Зеленского, затрудняют урегулирование этой войны, — написал Трамп.

В ответ на это президент Украины опубликовал сообщение, которое начиналось со слов, что в течение дня было “много эмоций”, а также ожидает, что Соединенные Штаты будут “действовать согласно своим сильными решениями”, после чего добавил к сообщению решение Госдепартамента США во времена первого президентства Трампа, в котором говорилось о недопустимости оккупации Крыма со стороны РФ.

Именно после этого был осуществлен массированный авиационный удар России, что привело к большому количеству жертв и пострадавших.

Политолог Владимир Фесенко указывает, что это политическое давление Трампа и удары РФ по Украине являются “взаимосвязанными вещами”, хотя связь здесь есть как прямая, так и косвенная.

— Прямая связь заключается в том, что как было с предыдущими обстрелами, я имею в виду удар по Сумах, по Кривому Рогу — это способ давления на Украину и, в определенной степени, на американцев. На нас это с целью деморализовать, сломать, принудить к миру на любых условиях… Ну и давление на американцев, давление такое специфическое, чтобы давать аргументы Трампу, чтобы видеть, какая война, гибнут люди, и что надо немедленно завершать эту войну, — объясняет эксперт.

Таким образом, продолжает эксперт, Владимир Путин “подбрасывает аргументы усилиям Трампа остановить войну любой ценой”, даже ценой уступок агрессору.

Одновременно здесь есть еще и обратная связь с переговорным процессом, считает Фесенко, поскольку Соединенные Штаты в переговорах с Москвой допускают ошибку, когда идут на уступки агрессору.

— Хищник становится более агрессивным, когда он видит уступки и слабость. В данном случае слабость со стороны Трампа. Он (Путин, — Ред.) это воспринимает как индульгенцию, возможность делать все, что угодно. Пока идет война, он считает, ну раз со мной договариваются, несмотря на все то, что произошло, значит я могу делать что угодно, — говорит эксперт.

Вместе с тем, после обстрела Украины в ночь на 24 апреля Трамп все же отреагировал на атаку.

В заметке в сети Truth Social президент США впервые по своей собственной инициативе отреагировал на обстрел Украины.

— Я недоволен российскими ударами по Киеву. Это не было необходимо, и очень не вовремя. Владимир, остановись! 5000 солдат еженедельно гибнут. Давайте заключим мирное соглашение!” — написал Трамп.

Это стало первой подобной реакцией президента США, когда он самостоятельно отреагировал на обстрел РФ, а не давал ответ о подобных атаках журналистам, которые спрашивали его об этом.

Политолог Владимир Фесенко указывает, что все же со стороны американцев более эмоциональной была реакция на удар по Сумах, когда 13 апреля, в Вербное воскресенье, государство-террорист убило гражданских украинцев посреди улицы, в частности попав в площадку, где играли дети. Сейчас, когда продолжается пасхальное воскресенье, реакции со стороны администрации США, которая является крайне религиозной, показательны.

Вместе с тем, продолжает Фесенко, не стоит считать, что у Трампа произошли какие-то изменения в мировоззрении или эмоциональном отношении к войне или Путину.

— Я пока не выдавал бы желаемое за действительное. Не думаю, что произошло изменение. Но то, что есть такая реакция, это уже не плохо. Он вынужден реагировать. Я думаю, что здесь есть даже элемент искренности, потому что ему это действительно не нравится. Не нравится не с моральной точки зрения, а не нравится потому, что он здесь так много делает, как считает Трамп, чтобы прекратить эту войну, чтобы убедить Зеленского, убедить европейцев. А Путин делает все наоборот, что разрушает всю эту игру Трампа, — говорит эксперт.

В этом контексте политолог прокомментировал и намерения Трампа выйти из переговорного процесса, о чем как президент США, так и глава государственного департамента Марко Рубио говорили перед Пасхой.

— Все эти заявления, что они могут выйти из переговоров, были элементом игры, давления и шантажа. И это больше было направлено на нас. Частично на Россию, и в России на всякий случай отреагировали, но все-таки больше это было направлено на нас, — объясняет он.

Фесенко указывает, что действия американцев с давлением продолжились, когда Марко Рубио отказался прибыть в Лондон на встречу Коалиции желающих, в которой должны были принимать участие министры иностранных дел США, Украины, Великобритании, Германии и Франции.

— Это все было элементами и инструментами давления, в первую очередь, на Украину и европейцев, чтобы продемонстрировать, что американцы будут очень недовольны, если мы не согласимся немедленно признать то, что уже есть, без всяких компромиссов и обсуждений. По моему мнению, это все не очень талантливая и циничная игра, и этот обстрел россиян ломает эту игру, потому что Трампу приходится вносить коррективы в свои собственные сценарии и реагировать совсем иначе, — объясняет политолог.

Соответственно, по мнению Фесенко, в Вашингтоне продолжат давить с целью выйти хоть на какое-то соглашение между Украиной и Россией.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.