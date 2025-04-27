Чешская инициатива: с начала года Украина получила 400 тыс. боеприпасов

С начала 2025 года Украина в рамках инициативы Чехии получила 400 тыс. крупнокалиберных боеприпасов.

Об этом сообщила глава Минобороны Чехии Яна Чернохова, пишет чешское издание Seznam Zprávy.

Сколько боеприпасов получила Украина

Она напомнила, что в течение прошлого года Чехия предоставила Украине около 1,5 млн единиц артиллерийских боеприпасов различного калибра.

Сейчас смотрят

В этом году имеющегося финансирования должно хватить на поставку снарядов ориентировочно до осени.

На вопрос, увеличится ли количество боеприпасов, которые будут поступать в рамках инициативы в этом году по сравнению с прошлым, Чернохова ответила, что не хочет конкретизировать цифры.

— Мы будем поставлять столько боеприпасов, сколько сможем найти по миру. И мы все еще имеем достаточно ресурсов, эти ресурсы сейчас составляют около полутора миллионов дополнительно, — отметила она.

Что известно об инициативе Чехии по предоставлению боеприпасов

В феврале 2024 года Чехия сообщила, что нашла способ обеспечить Украину 800 тыс. снарядов, которые нужно было выкупить.

Страна обратилась к союзникам с просьбой присоединиться финансово к инициативе. Ее поддержали Канада, Финляндия, Бельгия, Германия, Нидерланды, Португалия, Франция, Великобритания, Дания, Швеция, Норвегия, Литва.

В марте Министерство иностранных дел Чехии сообщило, что количество снарядов в рамках проекта может вырасти до более 1,5 млн. Первые 180 тыс. боеприпасов Чехия законтрактовала в середине апреля.

В феврале 2025 года президент Чехии Петр Павел заявил, что в рамках чешской инициативы в Украину уже доставили 1,6 млн крупнокалиберных снарядов, и поставки будут продолжаться в дальнейшем.

Фото: Миноборони Чехии

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.