Чеська ініціатива: з початку року Україна отримала 400 тис. боєприпасів

З початку 2025 року Україна в межах ініціативи Чехії отримала 400 тис. великокаліберних боєприпасів.

Про це повідомила голова Міноборони Чехії Яна Чернохова, пише видання Seznam Zprávy.

Скільки боєприпасів отримала Україна

Вона нагадала, що протягом минулого року Чехія надала Україні близько 1,5 млн одиниць артилерійських боєприпасів різного калібру.

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Цьогоріч наявного фінансування має вистачити на постачання снарядів орієнтовно до осені.

На запитання, чи збільшиться кількість боєприпасів, які надходитимуть у межах ініціативи цього року порівняно з минулим, Чернохова відповіла, що не хоче конкретизувати цифри.

– Ми будемо постачати стільки боєприпасів, скільки зможемо знайти по світу. І ми все ще маємо достатньо ресурсів, ці ресурси наразі становлять близько півтора мільйона додатково, – зазначила вона.

Що відомо про ініціативу Чехії з надання боєприпасів

У лютому 2024 року Чехія повідомила, що знайшла спосіб забезпечити Україну 800 тис. снарядів, які потрібно було викупити.

Країна звернулася до союзників із проханням долучитися фінансово до ініціативи. Її підтримали Канада, Фінляндія, Бельгія, Німеччина, Нідерланди, Португалія, Франція, Велика Британія, Данія, Швеція, Норвегія, Литва тощо.

У березні Міністерство закордонних справ Чехії повідомило, що кількість снарядів у межах проєкту може зрости до понад 1,5 млн. Перші 180 тис. боєприпасів Чехія законтрактувала у середині квітня.

У лютому 2025 року президент Чехії Петр Павел заявив, що в межах чеської ініціативи в Україну вже доставили 1,6 млн великокаліберних снарядів, і постачання продовжуватимуться надалі.

Фото: Міноборони Чехії

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