РФ вводит в заблуждение США относительно мира, поэтому нужно давление — Зеленский

Россияне не демонстрируют никакой готовности придерживаться американских предложений о прекращении боевых действий. После Пасхи оккупанты возобновили активные штурмы.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Россия возобновила штурмовую активность

— Россияне много говорят о своей якобы готовности идти на американские предложения, но пока никаких приготовлений российской армии к реальной тишине не фиксируется. Наоборот, за время после Пасхи оккупант возобновил привычную для них штурмовую активность — конечно, ценой значительных потерь россияне пытаются продвигаться, — подчеркнул президент.

По словам Зеленского, ежедневные бои на передовой четко демонстрируют: Россия пытается ввести мировое сообщество в заблуждение, обмануть США и других союзников, затягивая войну.

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— И поэтому нужно давление. Без давления не обойтись, чтобы россияне пошли на все шаги, пошли на все, что необходимо, чтобы остановить войну, — отметил президент.

РФ отвечает новыми ударами на предложения мира

Глава государства также обратил внимание, что во время субботних переговоров в Ватикане и Риме союзники Украины четко показали, что они понимают, что происходит на самом деле.

Президент еще раз подчеркнул, что Украина готова двигаться дипломатическим путем максимально быстро.

— Мы 47 дней назад согласились на американское предложение безусловного прекращения огня, и впоследствии мы дали россиянам наши собственные предложения: прекратить удары по гражданским объектам — хотя бы это. Но они там, в Москве, отвечают Шахедами, ракетами, артиллерией и новыми штурмами, — подчеркнул Зеленский.

По информации президента, только за минувшую ночь РФ выпустила по Украине около 150 ударных дронов.

С 11 марта, когда во время переговоров в Саудовской Аравии США предложили полное и безусловное прекращение огня, РФ нанесла почти 8,5 тыс. авиационных ударов, применила почти 200 ракет различных типов и запустила около 3 тыс. Шахедов.

Подавляющее большинство этих атак было направлено по мирным городам и гражданским объектам.

Президент добавил, что Вооруженные силы продолжают выполнять задачи в России — на территории Курской и Белгородской областей.

Он также поблагодарил за стойкость украинских военных, сдерживающих врага на Покровском и на других направлениях Донецкой области.

Напомним, президент США Дональд Трамп после встречи с Зеленским 26 апреля в Риме раскритиковал российского диктатора Владимира Путина за атаки на мирные украинские города и предположил, что Путин не настроен на завершение войны, а лишь “морочит ему голову”.

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