Россияне резко нарастили штурмы на Покровском и Торецком направлениях ‒ Генштаб

Российские войска за сутки вдвое увеличили количество штурмов на Покровском направлении, выросли атаки на Торецком направлении.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Штурмы на Покровском и Торецком направлениях

Так, за сутки по состоянию на утро 26 апреля на Покровском направлении зафиксировали 44 вражеские атаки на позиции наших подразделений. По данным Генерального штаба, по состоянию на утро 27 апреля на этом направлении зафиксировали 68 атак российских захватчиков вблизи населенных пунктов Сухая Балка, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Лисовка, Даченское, Удачное, Успеновка, Преображенка, Котляровка и Андреевка.

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На Торецком направлении по состоянию на утро 26 апреля враг штурмовал 16 раз, а за минувшие сутки количество штурмов возросло до 29.

В то же время на Курском вдвое уменьшилось количество атак россиян. Так, за сутки по состоянию на утро 26 апреля наши защитники остановили 30 вражеских штурмов, а по состоянию на 27 апреля на этом направлении зафиксировали уже 15 атак.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 159-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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