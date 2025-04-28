Какие гривны не принимают в Украине в 2025 году и где их можно обменять

С 1 ноября 2024 года Национальный банк Украины начал поэтапную замену банкнот номиналом 50 и 200 гривен старого образца (выпущенных в период с 2003 по 2007 годы) на современные банкноты аналогичного номинала (выпущенных с 2014 года). Этот процесс предусматривает постепенное изъятие старой наличности из обращения.

Факты ICTV узнавали, какие гривны не принимают в Украине в 2025 году.

Какого года гривны не действительны в Украине в 2025 году

Гражданам не нужно специально обменивать старые банкноты номиналом 50 и 200 грн, поскольку они остаются законным платежным средством до полного изъятия из обращения. Однако банки постепенно будут прекращать выдачу таких банкнот клиентам во время любых наличных операций.

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Национальный банк также прекратит поставки старых банкнот банкам, инкассаторским компаниям и другим субъектам, работающим с наличными. Таким образом, собранные старые банкноты не будут возвращаться в оборот, а будут передаваться в Национальный банк для дальнейшего обезвреживания.

Национальный банк Украины проводит систематическую работу по обновлению наличного обращения. Цель этой работы — повысить качество и безопасность наших денег. Замена банкнот номиналом 50 и 200 гривен на более современные образцы является частью этого процесса. В результате этой замены весь банкнотный ряд гривны будет состоять из денежных знаков последнего поколения, что положительно повлияет на стабильность национальной валюты.

Национальный банк Украины постепенно заменяет старые банкноты новыми. Этот процесс начался с:

1 и 2 гривен образцов 2003-2007 годов. Их изъятие из обращения началось 1 октября 2020 года.

5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003-2007 годов. С 1 января 2023 года эти банкноты также постепенно заменяются на новые.

500 гривен. Процесс замены банкнот номиналом 500 гривен начался 1 августа 2024 года.

Какие монеты не принимают в Украине в 2025 году

Национальный банк Украины продлил срок обмена монет мелких номиналов (1, 2, 5 и 25 копеек) и банкнот гривны старых образцов (до 2003 года) всех годов выпуска.

Несмотря на то, что эти монеты не являются действительным платежным средством в магазинах, вы можете обменять их. Эту услугу предоставляют Национальный банк Украины и некоторые отделения крупных банков, в частности Ощадбанка, ПриватБанка, Райффайзен банка и ПУМБ.

Эти денежные знаки, которые уже не являются платежным средством на территории Украины, то есть что-то купить за них не удастся, но можно обменять на современные банкноты и монеты до конца действия военного положения и еще в течение 90 дней после его завершения.

Источник : НБУ

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