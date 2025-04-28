Які гривні не приймають в Україні у 2025 році та де їх можна обміняти

З 1 листопада 2024 року Національний банк України розпочав поетапну заміну банкнот номіналом 50 та 200 гривень старого зразка (випущених у період з 2003 до 2007 року) на сучасні банкноти аналогічного номіналу (випущених з 2014 року). Цей процес передбачає поступове вилучення старої готівки з обігу.

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Якого року гривні не дійсні в Україні у 2025 році

Громадянам не потрібно спеціально обмінювати старі банкноти номіналом 50 та 200 грн, оскільки вони залишаються законним платіжним засобом до повного вилучення з обігу. Однак банки поступово припинятимуть видачу таких банкнот клієнтам під час будь-яких готівкових операцій.

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Національний банк також припинить постачання старих банкнот банкам, інкасаторським компаніям та іншим суб’єктам, що працюють із готівкою. Так, зібрані старі банкноти не повертатимуться в обіг, а передаватимуться до Національного банку для подальшого знешкодження.

Національний банк України проводить систематичну роботу з оновлення готівкового обігу. Мета цієї роботи – підвищити якість і безпеку наших грошей. Заміна банкнот номіналом 50 і 200 гривень на більш сучасні зразки є частиною цього процесу. У результаті цієї заміни весь банкнотний ряд гривні буде складатися з грошових знаків останнього покоління, що позитивно вплине на стабільність національної валюти.

Національний банк України поступово замінює старі банкноти новими. Цей процес розпочався з:

1 та 2 гривень зразків 2003-2007 років. Їхнє вилучення з обігу почалося 1 жовтня 2020 року.

5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003-2007 років. З 1 січня 2023 року ці банкноти також поступово замінюються на нові.

500 гривень. Процес заміни банкнот номіналом 500 гривень розпочався 1 серпня 2024 року.

Які монети не приймають в Україні у 2025 році

Національний банк України продовжив термін обміну монет дрібних номіналів (1, 2, 5 та 25 копійок) та банкнот гривні старих зразків (до 2003 року) всіх років випуску.

Попри те, що ці монети не є дійсним платіжним засобом у магазинах, ви можете обміняти їх. Цю послугу надають Національний банк України та деякі відділення великих банків, зокрема Ощадбанку, ПриватБанку, Райффайзен банку та ПУМБ.

Ці грошові знаки, які вже не є платіжним засобом на території України, тобто щось купити за них не вдасться, але можна обміняти на сучасні банкноти та монети до кінця дії воєнного стану та ще протягом 90 днів після його завершення.

Джерело : НБУ

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