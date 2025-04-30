Новая почта обновила тарифы: сколько стоит международная доставка

Новая почта обновила тарифы на международную доставку.

Какая теперь будет стоимость доставки посылок новой почты за границу — читайте в материале Фактов ICTV.

Что известно о тарифах новой почты за границу

В пресс-службе Новой почты сообщили, что теперь стоимость посылки рассчитывается по фактурному весу, а не по объемному, как было раньше. Например, если вы отправляете большой, но легкий товар, то заплатить придется только за его фактический вес, а не за размеры.

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Фактурная стоимость отправления — стоимость, которая указывается в документах или таможенной декларации при отправке посылки. Ее используют для расчета пошлин, налогов и других сборов, которые могут быть применены при ввозе отправления в страну назначения.

Фактурная стоимость должна соответствовать рыночной. Если неверно указать данные, то это может привести к неприятностям. Ведь занижение реальной стоимости товара в сопроводительных документах может привлечь внимание таможенной службы и стать основанием для дополнительной проверки. Как следствие, возможно задержание или даже возврат груза.

Кроме того, недостоверная стоимость может лишить отправления страховки, что усложнит или сделает невозможным получение компенсации в случае потери или повреждения.

В этом году также ввели удобную градацию тарифов новой почты для мелких грузов не в пределах весовых категорий (до 2 кг или до 10 кг), а по фактическому весу. То есть, в зависимости от веса, будет разная цена, например, за 0,1 кг, 0,25 кг, 0,5 кг и тому подобное.

В целом тарифы на международную доставку формируются в зависимости от:

веса и типа отправления;

страны назначения;

наличия дополнительных услуг, например упаковки, адресной доставки, таможенных платежей и т.д.

Новая почта: стоимость доставки по популярным направлениям:

Фото: Новая почта

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