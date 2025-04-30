Нова пошта оновила тарифи: скільки коштує міжнародна доставка

Нова пошта оновила тарифи на міжнародну доставку.

Яка тепер буде вартість доставки посилок нової пошти за кордон — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що відомо про тарифи нової пошти за кордон

У прес-службі Нової пошти повідомили, що тепер вартість посилки розраховується за фактурною вагою, а не за обʼємною, як було раніше. Наприклад, якщо ви відправляєте великий, але легкий товар, то заплатити доведеться лише за його фактичну вагу, а не за розміри.

Зараз дивляться

Фактурна вартість відправлення — вартість, яка зазначається в документах або митній декларації під час відправлення посилки. Її використовують для розрахунку мита, податків та інших зборів, які можуть бути застосовані під час ввезення відправлення в країну призначення.

Фактурна вартість повинна відповідати ринковій. Якщо невірно вказати дані, то це може призвести до неприємностей. Адже заниження реальної вартості товару в супровідних документах може привернути увагу митної служби та стати підставою для додаткової перевірки. Як наслідок, можливе затримання або, навіть, повернення вантажу.

Крім того, неправдива вартість може позбавити відправлення страхового захисту, що ускладнить або унеможливить отримання компенсації у випадку втрати чи пошкодження.

Цього року також запровадили зручну градацію тарифів нової пошти для дрібних вантажів не у межах вагових категорій (до 2 кг чи до 10 кг), а за фактичною вагою. Тобто, залежно від ваги, буде різна ціна, наприклад, за 0,1 кг, 0,25 кг, 0,5 кг тощо.

В цілому тарифи на міжнародну доставку формуються залежно від:

ваги та типу відправлення;

країни призначення;

наявності додаткових послуг, наприклад пакування, адресної доставки, митних платежів тощо.

Нова пошта: вартість доставки за популярними напрямками:

Фото: Нова пошта

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