Триста осужденных коллаборантов просятся в Россию — проект Хочу к своим

По состоянию на 30 апреля на платформе государственной инициативы Хочу к своим обнародованы профили 300 человек, осужденных за коллаборационизм, которые выразили готовность переехать в Россию — при условии возвращения украинских граждан из плена РФ.

Об этом информируют проект Хочу к своим и Главное управление разведки Минобороны.

РФ не нужны коллаборационисты

— Российской стороне передана информация о намерении каждого из трехсот коллаборантов покинуть территорию Украины. Впрочем, Москва отказывается принимать своих бывших агентов. Теперь, находясь в заключении, они нужны РФ исключительно как ресурс для пропагандистских сюжетов и дезинформации, — говорится в сообщении.

В профилях коллаборантов на сайте размещен таймер, показывающий продолжительность ожидания на выезд.

Сейчас смотрят

Например, Алексей Левин ждет меньше всего — 21 день. В то же время Анатолий Ильин, который собирал и передавал россиянам данные о позициях Вооруженных сил Украины, ожидает переезда уже год и 17 дней.

На сегодня воспользоваться возможностью выезда в Россию, в обмен на возвращение украинских граждан из плена, удалось лишь одному коллаборанту.

Пятеро других прекратили сотрудничество с агрессором благодаря участию в проекте. Еще 35 человек находятся на стадии проверки.

— 20 граждан, которые не желают оставаться в Украине, но стремятся выехать в Российскую Федерацию, подали соответствующие обращения через форму обратной связи на сайте проекта. Сейчас эти обращения прорабатывают специалисты из Секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, — отмечается на платформе проекта.

Напомним, 25 июля 2024 года был представлен государственный проект Хочу к своим, который реализуется Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными в сотрудничестве с ГУР МО, СБУ и Секретариатом уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.