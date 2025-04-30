Украина готова к мирным переговорам с РФ в любом формате — МИД

Украина готова к переговорам об окончании полномасштабной войны в любом формате, однако Россия должна продемонстрировать свою готовность к сложному пути к миру.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

МИД Украины о переговорах с Россией

— Украина в очередной раз подтверждает готовность к мирным переговорам, как только мы увидим, что Россия действительно готова к сложному пути к миру, а не только к мирному популизму или кратковременному пропагандистскому прекращению огня ради парада 9 мая, — сказал Сибига.

По словам министра иностранных дел, Россия может продемонстрировать настоящую готовность к мирным переговорам, согласившись на реальное прекращение огня минимум на 30 дней.

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Он заявил, что если Россия готова к прекращению огня на 60 или 90 дней, тогда Украина тоже готова к такому шагу.

Сибига утверждает, что Россия должна прекратить говорить о своей готовности к миру и действительно начать действовать, безоговорочно согласившись на реальное и длительное прекращение огня.

По его мнению, когда прекратится огонь, тогда могут начаться переговоры в любом формате, который принесет мир в Украине.

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