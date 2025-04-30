Україна готова до мирних переговорів з РФ у будь-якому форматі – МЗС

Україна готова до переговорів про закінчення повномасштабної війни у будь-якому форматі, проте Росія має продемонструвати свою готовність до складного шляху до миру.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

МЗС України про переговори з Росією

– Україна вкотре підтверджує готовність до мирних переговорів, щойно ми побачимо, що Росія справді готова до складного шляху до миру, а не лише до мирного популізму чи короткочасного пропагандистського припинення вогню заради параду 9 травня, – сказав Сибіга.

За словами міністра закордонних справ, Росія може продемонструвати справжню готовність до мирних переговорів, погодившись на реальне припинення вогню щонайменше на 30 днів.

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Він заявив, що якщо Росія готова до припинення вогню на 60 чи 90 днів, тоді Україна теж готова до такого кроку.

Сибіга стверджує, що Росія має припинити говорити про свою готовність до миру і дійсно почати діяти, беззастережно погодившися на реальне і тривале припинення вогню.

На його думку, коли припиниться вогонь, тоді можуть розпочатися переговори у будь-якому форматі, який принесе мир в Україні.

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