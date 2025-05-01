Редкоземельные металлы в Украине: карта залежей и месторождений

Украина имеет чрезвычайно богатые и разнообразные залежи полезных ископаемых. Сейчас больше всего добываются топливные и рудные, однако огромное количество месторождений остается нетронутым.

Факты ICTV узнавали, какие редкоземельные металлы есть в Украине и где они находятся.

Что такое редкоземельные металлы и их назначение

Редкоземельные металлы (РЗМ) — это группа из 17 химических элементов, которые имеют схожие химические свойства. Они включают в себя:

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Лантаноиды:

Лантан (La)

Церий (Ce)

Празеодим (Pr)

Неодим (Nd)

Прометий (Pm)

Самарий (Sm)

Европий (Eu)

Гадолиний (Gd)

Тербий (Tb)

Диспрозий (Dy)

Гольмий (Ho)

Эрбий (Er)

Тулий (Tm)

Итербий (Yb)

Лютеций (Lu)

Также это Скандий (Sc) и Иттрий (Y).

Редкоземельные металлы обладают уникальными физико-химическими свойствами, которые делают их незаменимыми во многих высокотехнологичных отраслях, в частности в электронике, где они используются для производства смартфонов, компьютеров, телевизоров, а также для изготовления постоянных магнитов для жестких дисков, динамиков, микрофонов.

Сфера применения редкоземельных металлов:

В области возобновляемой энергетики редкоземельные металлы необходимы для производства ветрогенераторов и электромобилей, а также для изготовления аккумуляторов.

В военной промышленности они используются для производства лазеров, радаров, систем наведения и для изготовления высокопрочных сплавов.

В медицине редкоземельные металлы используются для производства магнитно-резонансных томографов (МРТ) и для изготовления лазеров для хирургии.

Кроме того, они используются в других отраслях, таких как производство катализаторов для нефтепереработки и изготовление специального стекла.

Какие редкоземельные металлы в Украине

Редкие и редкоземельные металлы Украины: список

Литий (Li)

Ниобий (Nb)

Тантал (Ta)

Цирконий (Zr)

Рубидий (Rb)

Цезий (Cs)

Стронций (Sr)

Редкоземельные металлы в Украине есть, хотя большинство месторождений еще не разработаны.

Литий не является редкоземельным металлом, но он считается критически важным для современных технологий, особенно для производства аккумуляторов для электромобилей и других устройств. Поэтому он часто упоминается в контексте редкоземельных металлов из-за своей стратегической важности.

Редкоземельные металлы в Украине: где находятся

Залежи лития сосредоточены:

в Полоховском месторождении Кировоградской области;

в Шевченковском месторождении Донецкой области;

на участке Крутая Балка Запорожской области,

на участке Добрая Кировоградской области.

Ниобий и тантал, которые часто встречаются вместе, можно найти:

в Мазуровском месторождении Донецкой области;

в Новополтавском месторождении Запорожской области;

на участке Крутая Балка Запорожской области.

Цирконий, используемый в ядерной энергетике, добывается:

на северо-западном участке Малышевского россыпного месторождения в Кировоградской и Днепропетровской областях;

на участке с проявлением Гайдаровский Харьковской области;

на участке с проявлением Беловодский Сумской области;

на участке с проявлением Корчаковский Сумской области;

на участке с проявлением Храповщина Сумской области;

на Юрьевско-Козиевской россыпи Житомирской области;

на месторождении Тарасовское Киевской области.

Редкоземельные элементы, используемые в высокотехнологичных устройствах, присутствуют в месторождении Новополтавское Запорожской области.

Рубидий и цезий обнаружены на участке Крутая Балка Запорожской области, а стронций — в месторождении Новополтавское Запорожской области.

Редкоземельные металлы в Украине: что известно

Согласно атласу полезных ископаемых от Государственной службы геологии и недр, сейчас в Украине приобретено несколько участков, на которых ведется добыча металлических полезных ископаемых.

Перечень приобретенных участков:

Селищанский участок в Житомирской области,

Карнауховский участок в Днепропетровской области,

Желтоводская площадь в Днепропетровской области,

Покровский участок в Днепропетровской области,

Грушевский участок в Днепропетровской области;

участок Красный в Днепропетровской области.

На этих участках ведется добыча титановых, железных, кобальтовых, никелевых, ниобиевых, марганцевых и молибденовых руд.

Номинированным является северный участок Мазуровского месторождения в Донецкой области, на котором содержатся ниобиевые, танталовые, циркониевые руды, нефелин, полевой шпат.

Инициирован участок в Липовеньковском месторождении, где находятся залежи хрома, никеля и кобальта. Участок расположен в Кировоградской области. Также инициирован Вербинский участок в Житомирской области, где сосредоточены руды молибдена.

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