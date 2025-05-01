Редкоземельные металлы в Украине: карта залежей и месторождений
Украина имеет чрезвычайно богатые и разнообразные залежи полезных ископаемых. Сейчас больше всего добываются топливные и рудные, однако огромное количество месторождений остается нетронутым.
Факты ICTV узнавали, какие редкоземельные металлы есть в Украине и где они находятся.
Что такое редкоземельные металлы и их назначение
Редкоземельные металлы (РЗМ) — это группа из 17 химических элементов, которые имеют схожие химические свойства. Они включают в себя:
Лантаноиды:
- Лантан (La)
- Церий (Ce)
- Празеодим (Pr)
- Неодим (Nd)
- Прометий (Pm)
- Самарий (Sm)
- Европий (Eu)
- Гадолиний (Gd)
- Тербий (Tb)
- Диспрозий (Dy)
- Гольмий (Ho)
- Эрбий (Er)
- Тулий (Tm)
- Итербий (Yb)
- Лютеций (Lu)
Также это Скандий (Sc) и Иттрий (Y).
Редкоземельные металлы обладают уникальными физико-химическими свойствами, которые делают их незаменимыми во многих высокотехнологичных отраслях, в частности в электронике, где они используются для производства смартфонов, компьютеров, телевизоров, а также для изготовления постоянных магнитов для жестких дисков, динамиков, микрофонов.
Сфера применения редкоземельных металлов:
- В области возобновляемой энергетики редкоземельные металлы необходимы для производства ветрогенераторов и электромобилей, а также для изготовления аккумуляторов.
- В военной промышленности они используются для производства лазеров, радаров, систем наведения и для изготовления высокопрочных сплавов.
- В медицине редкоземельные металлы используются для производства магнитно-резонансных томографов (МРТ) и для изготовления лазеров для хирургии.
Кроме того, они используются в других отраслях, таких как производство катализаторов для нефтепереработки и изготовление специального стекла.
Какие редкоземельные металлы в Украине
Редкие и редкоземельные металлы Украины: список
- Литий (Li)
- Ниобий (Nb)
- Тантал (Ta)
- Цирконий (Zr)
- Рубидий (Rb)
- Цезий (Cs)
- Стронций (Sr)
Редкоземельные металлы в Украине есть, хотя большинство месторождений еще не разработаны.
Литий не является редкоземельным металлом, но он считается критически важным для современных технологий, особенно для производства аккумуляторов для электромобилей и других устройств. Поэтому он часто упоминается в контексте редкоземельных металлов из-за своей стратегической важности.
Редкоземельные металлы в Украине: где находятся
Залежи лития сосредоточены:
- в Полоховском месторождении Кировоградской области;
- в Шевченковском месторождении Донецкой области;
- на участке Крутая Балка Запорожской области,
- на участке Добрая Кировоградской области.
Ниобий и тантал, которые часто встречаются вместе, можно найти:
- в Мазуровском месторождении Донецкой области;
- в Новополтавском месторождении Запорожской области;
- на участке Крутая Балка Запорожской области.
Цирконий, используемый в ядерной энергетике, добывается:
- на северо-западном участке Малышевского россыпного месторождения в Кировоградской и Днепропетровской областях;
- на участке с проявлением Гайдаровский Харьковской области;
- на участке с проявлением Беловодский Сумской области;
- на участке с проявлением Корчаковский Сумской области;
- на участке с проявлением Храповщина Сумской области;
- на Юрьевско-Козиевской россыпи Житомирской области;
- на месторождении Тарасовское Киевской области.
Редкоземельные элементы, используемые в высокотехнологичных устройствах, присутствуют в месторождении Новополтавское Запорожской области.
Рубидий и цезий обнаружены на участке Крутая Балка Запорожской области, а стронций — в месторождении Новополтавское Запорожской области.
Редкоземельные металлы в Украине: что известно
Согласно атласу полезных ископаемых от Государственной службы геологии и недр, сейчас в Украине приобретено несколько участков, на которых ведется добыча металлических полезных ископаемых.
Перечень приобретенных участков:
- Селищанский участок в Житомирской области,
- Карнауховский участок в Днепропетровской области,
- Желтоводская площадь в Днепропетровской области,
- Покровский участок в Днепропетровской области,
- Грушевский участок в Днепропетровской области;
- участок Красный в Днепропетровской области.
На этих участках ведется добыча титановых, железных, кобальтовых, никелевых, ниобиевых, марганцевых и молибденовых руд.
Номинированным является северный участок Мазуровского месторождения в Донецкой области, на котором содержатся ниобиевые, танталовые, циркониевые руды, нефелин, полевой шпат.
Инициирован участок в Липовеньковском месторождении, где находятся залежи хрома, никеля и кобальта. Участок расположен в Кировоградской области. Также инициирован Вербинский участок в Житомирской области, где сосредоточены руды молибдена.