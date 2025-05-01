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Марина Терюханова, редактор ленты

Редкоземельные металлы в Украине: карта залежей и месторождений

рідкісноземельні метали в Україні,
Фото: Depositphotos

Украина имеет чрезвычайно богатые и разнообразные залежи полезных ископаемых. Сейчас больше всего добываются топливные и рудные, однако огромное количество месторождений остается нетронутым.

Факты ICTV узнавали, какие редкоземельные металлы есть в Украине и где они находятся.

Что такое редкоземельные металлы и их назначение

Редкоземельные металлы (РЗМ) — это группа из 17 химических элементов, которые имеют схожие химические свойства. Они включают в себя:

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Лантаноиды:

  • Лантан (La)
  • Церий (Ce)
  • Празеодим (Pr)
  • Неодим (Nd)
  • Прометий (Pm)
  • Самарий (Sm)
  • Европий (Eu)
  • Гадолиний (Gd)
  • Тербий (Tb)
  • Диспрозий (Dy)
  • Гольмий (Ho)
  • Эрбий (Er)
  • Тулий (Tm)
  • Итербий (Yb)
  • Лютеций (Lu)

Также это Скандий (Sc) и Иттрий (Y).

Редкоземельные металлы обладают уникальными физико-химическими свойствами, которые делают их незаменимыми во многих высокотехнологичных отраслях, в частности в электронике, где они используются для производства смартфонов, компьютеров, телевизоров, а также для изготовления постоянных магнитов для жестких дисков, динамиков, микрофонов.

Сфера применения редкоземельных металлов:

  • В области возобновляемой энергетики редкоземельные металлы необходимы для производства ветрогенераторов и электромобилей, а также для изготовления аккумуляторов.
  • В военной промышленности они используются для производства лазеров, радаров, систем наведения и для изготовления высокопрочных сплавов.
  • В медицине редкоземельные металлы используются для производства магнитно-резонансных томографов (МРТ) и для изготовления лазеров для хирургии.

Кроме того, они используются в других отраслях, таких как производство катализаторов для нефтепереработки и изготовление специального стекла.

Какие редкоземельные металлы в Украине

Редкие и редкоземельные металлы Украины: список

  • Литий (Li)
  • Ниобий (Nb)
  • Тантал (Ta)
  • Цирконий (Zr)
  • Рубидий (Rb)
  • Цезий (Cs)
  • Стронций (Sr)

Редкоземельные металлы в Украине есть, хотя большинство месторождений еще не разработаны.

Литий не является редкоземельным металлом, но он считается критически важным для современных технологий, особенно для производства аккумуляторов для электромобилей и других устройств. Поэтому он часто упоминается в контексте редкоземельных металлов из-за своей стратегической важности.

Редкоземельные металлы в Украине: где находятся

Залежи лития сосредоточены:

  • в Полоховском месторождении Кировоградской области;
  • в Шевченковском месторождении Донецкой области;
  • на участке Крутая Балка Запорожской области,
  • на участке Добрая Кировоградской области.

Ниобий и тантал, которые часто встречаются вместе, можно найти:

  • в Мазуровском месторождении Донецкой области;
  • в Новополтавском месторождении Запорожской области;
  • на участке Крутая Балка Запорожской области.

Цирконий, используемый в ядерной энергетике, добывается:

  • на северо-западном участке Малышевского россыпного месторождения в Кировоградской и Днепропетровской областях;
  • на участке с проявлением Гайдаровский Харьковской области;
  • на участке с проявлением Беловодский Сумской области;
  • на участке с проявлением Корчаковский Сумской области;
  • на участке с проявлением Храповщина Сумской области;
  • на Юрьевско-Козиевской россыпи Житомирской области;
  • на месторождении Тарасовское Киевской области.

Редкоземельные элементы, используемые в высокотехнологичных устройствах, присутствуют в месторождении Новополтавское Запорожской области.

Рубидий и цезий обнаружены на участке Крутая Балка Запорожской области, а стронций — в месторождении Новополтавское Запорожской области.

рідкісноземельні метали в Україні карта

Інфографіка: Рідкісні та рідкісноземельні метали в Україні — карта

Редкоземельные металлы в Украине: что известно

Согласно атласу полезных ископаемых от Государственной службы геологии и недр, сейчас в Украине приобретено несколько участков, на которых ведется добыча металлических полезных ископаемых.

Перечень приобретенных участков:

  • Селищанский участок в Житомирской области,
  • Карнауховский участок в Днепропетровской области,
  • Желтоводская площадь в Днепропетровской области,
  • Покровский участок в Днепропетровской области,
  • Грушевский участок в Днепропетровской области;
  • участок Красный в Днепропетровской области.

На этих участках ведется добыча титановых, железных, кобальтовых, никелевых, ниобиевых, марганцевых и молибденовых руд.

Номинированным является северный участок Мазуровского месторождения в Донецкой области, на котором содержатся ниобиевые, танталовые, циркониевые руды, нефелин, полевой шпат.

Инициирован участок в Липовеньковском месторождении, где находятся залежи хрома, никеля и кобальта. Участок расположен в Кировоградской области. Также инициирован Вербинский участок в Житомирской области, где сосредоточены руды молибдена.

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