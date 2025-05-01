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Інфографіка
Марина Терюханова, редакторка стрічки

Рідкісноземельні метали в Україні: карта покладів та родовищ

рідкісноземельні метали в Україні,
Фото: Depositphotos

Україна має надзвичайно багаті поклади корисних копалин. Наразі найбільше видобуваються паливні та рудні, проте величезна кількість родовищ залишається недоторканою. 

Факти ICTV дізнавалися, які рідкісноземельні метали є в Україні та де вони розташовані. 

Що таке рідкісноземельні метали та їхнє призначення 

Рідкісноземельні метали (РЗМ) — це група з 17 хімічних елементів, які мають схожі хімічні властивості. 

Зараз дивляться

Лантаноїди:  

  • Лантан (La) 
  • Церій (Ce) 
  • Празеодим (Pr) 
  • Неодим (Nd) 
  • Прометій (Pm) 
  • Самарій (Sm) 
  • Європій (Eu) 
  • Гадоліній (Gd) 
  • Тербій (Tb) 
  • Диспрозій (Dy) 
  • Гольмій (Ho) 
  • Ербій (Er) 
  • Тулій (Tm) 
  • Ітербій (Yb) 
  • Лютецій (Lu)   

Також це Скандій (Sc) та Ітрій (Y). 

Рідкісноземельні метали мають унікальні фізико-хімічні властивості, які роблять їх незамінними в багатьох високотехнологічних галузях, зокрема в електроніці, де вони використовуються для виробництва смартфонів, комп’ютерів, телевізорів, а також для виготовлення постійних магнітів для жорстких дисків, динаміків, мікрофонів.  

Сфера застосування рідкісноземельних металів:

  • У галузі відновлюваної енергетики рідкісноземельні метали необхідні для виробництва вітрогенераторів та електромобілів, а також для виготовлення акумуляторів.  
  • У військовій промисловості вони використовуються для виробництва лазерів, радарів, систем наведення та для виготовлення високоміцних сплавів.  
  • У медицині рідкісноземельні метали застосовуються для виробництва магнітно-резонансних томографів (МРТ) та для виготовлення лазерів для хірургії.  

Крім того, вони використовуються в інших галузях, таких як виробництво каталізаторів для нафтопереробки та виготовлення спеціального скла. 

Які рідкісноземельні метали в Україні 

Рідкісні та рідкісноземельні метали України: список

  • Літій (Li) 
  • Ніобій (Nb) 
  • Тантал (Ta) 
  • Цирконій (Zr) 
  • Рубідій (Rb) 
  • Цезій (Cs) 
  • Стронцій (Sr) 

Рідкісноземельні метали в Україні є, хоча більшість родовищ ще не розроблені. 

Літій не є рідкісноземельним металом, але він вважається критично важливим для сучасних технологій, особливо для виробництва акумуляторів для електромобілів та інших пристроїв. Тому він часто згадується в контексті рідкісноземельних металів через свою стратегічну важливість. 

Рідкісноземельні метали в Україні: де розташовані

Поклади літію зосереджені:  

  • у Полохівському родовищі Кіровоградської області; 
  • у Шевченківському родовищі Донецької області; 
  • на ділянці Крута Балка Запорізької області;
  • на ділянці Добра Кіровоградської області.  

Ніобій і тантал, які часто трапляються разом, можна знайти:  

  • в Мазурівському родовищі Донецької області; 
  • в Новополтавському родовищі Запорізької області; 
  • на ділянці Крута Балка Запорізької області.  

Цирконій, що використовується в ядерній енергетиці, видобувається:  

  • на північно-західній ділянці Малишевського розсипного родовища в Кіровоградській та Дніпропетровській областях; 
  • на ділянці з проявом Гайдарівський Харківської області; 
  • на ділянці з проявом Біловодський Сумської області; 
  • на ділянці з проявом Корчаківський Сумської області; 
  • на ділянці з проявом Храпівщина Сумської області; 
  • на Юріївсько-Козіївському розсипі Житомирської області; 
  • на родовищі Тарасівське Київської області.  

Рідкісноземельні елементи, що використовуються у високотехнологічних пристроях, є в родовищі Новополтавське Запорізької області.  

Рубідій і цезій виявлені на ділянці Крута Балка Запорізької області, а стронцій — у родовищі Новополтавське Запорізької області.  

рідкісноземельні метали в Україні карта

Інфографіка: Рідкісні та рідкісноземельні метали в Україні – карта

Рідкісноземельні метали в Україні: що відомо 

Згідно з атласом корисних копалин від Державної служби геології та надр, наразі в Україні придбано кілька ділянок, на яких здійснюється видобуток металічних корисних копалин.  

Перелік придбаних ділянок: 

  • Селищанська ділянка в Житомирській області,  
  • Карнаухівська ділянка в Дніпропетровській області,  
  • Жовтоводська площа в Дніпропетровській області,  
  • Покровська ділянка в Дніпропетровській області,  
  • Грушівська ділянка в Дніпропетровській області; 
  • ділянка Червона в Дніпропетровській області.  

На цих ділянках відбувається видобуток титанових, залізних, кобальтових, нікелевих, ніобієвих, марганцевих та молібденових руд.  

Номінованою є північна ділянка Мазурівського родовища в Донецькій області, на якій містяться ніобієві, танталові, цирконієві руди, нефелін, польовий шпат. 

Ініційована ділянка в Липовеньківському родовищі, де є поклади хрому, нікелю та кобальту. Ділянка розташована в Кіровоградській області. Також ініційована Вербинська ділянка в Житомирській області, де зосереджені руди молібдену. 

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