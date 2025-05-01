Рідкісноземельні метали в Україні: карта покладів та родовищ
Україна має надзвичайно багаті поклади корисних копалин. Наразі найбільше видобуваються паливні та рудні, проте величезна кількість родовищ залишається недоторканою.
Факти ICTV дізнавалися, які рідкісноземельні метали є в Україні та де вони розташовані.
Що таке рідкісноземельні метали та їхнє призначення
Рідкісноземельні метали (РЗМ) — це група з 17 хімічних елементів, які мають схожі хімічні властивості.
Лантаноїди:
- Лантан (La)
- Церій (Ce)
- Празеодим (Pr)
- Неодим (Nd)
- Прометій (Pm)
- Самарій (Sm)
- Європій (Eu)
- Гадоліній (Gd)
- Тербій (Tb)
- Диспрозій (Dy)
- Гольмій (Ho)
- Ербій (Er)
- Тулій (Tm)
- Ітербій (Yb)
- Лютецій (Lu)
Також це Скандій (Sc) та Ітрій (Y).
Рідкісноземельні метали мають унікальні фізико-хімічні властивості, які роблять їх незамінними в багатьох високотехнологічних галузях, зокрема в електроніці, де вони використовуються для виробництва смартфонів, комп’ютерів, телевізорів, а також для виготовлення постійних магнітів для жорстких дисків, динаміків, мікрофонів.
Сфера застосування рідкісноземельних металів:
- У галузі відновлюваної енергетики рідкісноземельні метали необхідні для виробництва вітрогенераторів та електромобілів, а також для виготовлення акумуляторів.
- У військовій промисловості вони використовуються для виробництва лазерів, радарів, систем наведення та для виготовлення високоміцних сплавів.
- У медицині рідкісноземельні метали застосовуються для виробництва магнітно-резонансних томографів (МРТ) та для виготовлення лазерів для хірургії.
Крім того, вони використовуються в інших галузях, таких як виробництво каталізаторів для нафтопереробки та виготовлення спеціального скла.
Які рідкісноземельні метали в Україні
Рідкісні та рідкісноземельні метали України: список
- Літій (Li)
- Ніобій (Nb)
- Тантал (Ta)
- Цирконій (Zr)
- Рубідій (Rb)
- Цезій (Cs)
- Стронцій (Sr)
Рідкісноземельні метали в Україні є, хоча більшість родовищ ще не розроблені.
Літій не є рідкісноземельним металом, але він вважається критично важливим для сучасних технологій, особливо для виробництва акумуляторів для електромобілів та інших пристроїв. Тому він часто згадується в контексті рідкісноземельних металів через свою стратегічну важливість.
Рідкісноземельні метали в Україні: де розташовані
Поклади літію зосереджені:
- у Полохівському родовищі Кіровоградської області;
- у Шевченківському родовищі Донецької області;
- на ділянці Крута Балка Запорізької області;
- на ділянці Добра Кіровоградської області.
Ніобій і тантал, які часто трапляються разом, можна знайти:
- в Мазурівському родовищі Донецької області;
- в Новополтавському родовищі Запорізької області;
- на ділянці Крута Балка Запорізької області.
Цирконій, що використовується в ядерній енергетиці, видобувається:
- на північно-західній ділянці Малишевського розсипного родовища в Кіровоградській та Дніпропетровській областях;
- на ділянці з проявом Гайдарівський Харківської області;
- на ділянці з проявом Біловодський Сумської області;
- на ділянці з проявом Корчаківський Сумської області;
- на ділянці з проявом Храпівщина Сумської області;
- на Юріївсько-Козіївському розсипі Житомирської області;
- на родовищі Тарасівське Київської області.
Рідкісноземельні елементи, що використовуються у високотехнологічних пристроях, є в родовищі Новополтавське Запорізької області.
Рубідій і цезій виявлені на ділянці Крута Балка Запорізької області, а стронцій — у родовищі Новополтавське Запорізької області.
Рідкісноземельні метали в Україні: що відомо
Згідно з атласом корисних копалин від Державної служби геології та надр, наразі в Україні придбано кілька ділянок, на яких здійснюється видобуток металічних корисних копалин.
Перелік придбаних ділянок:
- Селищанська ділянка в Житомирській області,
- Карнаухівська ділянка в Дніпропетровській області,
- Жовтоводська площа в Дніпропетровській області,
- Покровська ділянка в Дніпропетровській області,
- Грушівська ділянка в Дніпропетровській області;
- ділянка Червона в Дніпропетровській області.
На цих ділянках відбувається видобуток титанових, залізних, кобальтових, нікелевих, ніобієвих, марганцевих та молібденових руд.
Номінованою є північна ділянка Мазурівського родовища в Донецькій області, на якій містяться ніобієві, танталові, цирконієві руди, нефелін, польовий шпат.
Ініційована ділянка в Липовеньківському родовищі, де є поклади хрому, нікелю та кобальту. Ділянка розташована в Кіровоградській області. Також ініційована Вербинська ділянка в Житомирській області, де зосереджені руди молібдену.