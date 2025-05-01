Рідкісноземельні метали в Україні: карта покладів та родовищ

Україна має надзвичайно багаті поклади корисних копалин. Наразі найбільше видобуваються паливні та рудні, проте величезна кількість родовищ залишається недоторканою.

Факти ICTV дізнавалися, які рідкісноземельні метали є в Україні та де вони розташовані.

Що таке рідкісноземельні метали та їхнє призначення

Рідкісноземельні метали (РЗМ) — це група з 17 хімічних елементів, які мають схожі хімічні властивості.

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Лантаноїди:

Лантан (La)

Церій (Ce)

Празеодим (Pr)

Неодим (Nd)

Прометій (Pm)

Самарій (Sm)

Європій (Eu)

Гадоліній (Gd)

Тербій (Tb)

Диспрозій (Dy)

Гольмій (Ho)

Ербій (Er)

Тулій (Tm)

Ітербій (Yb)

Лютецій (Lu)

Також це Скандій (Sc) та Ітрій (Y).

Рідкісноземельні метали мають унікальні фізико-хімічні властивості, які роблять їх незамінними в багатьох високотехнологічних галузях, зокрема в електроніці, де вони використовуються для виробництва смартфонів, комп’ютерів, телевізорів, а також для виготовлення постійних магнітів для жорстких дисків, динаміків, мікрофонів.

Сфера застосування рідкісноземельних металів:

У галузі відновлюваної енергетики рідкісноземельні метали необхідні для виробництва вітрогенераторів та електромобілів, а також для виготовлення акумуляторів.

У військовій промисловості вони використовуються для виробництва лазерів, радарів, систем наведення та для виготовлення високоміцних сплавів.

У медицині рідкісноземельні метали застосовуються для виробництва магнітно-резонансних томографів (МРТ) та для виготовлення лазерів для хірургії.

Крім того, вони використовуються в інших галузях, таких як виробництво каталізаторів для нафтопереробки та виготовлення спеціального скла.

Які рідкісноземельні метали в Україні

Рідкісні та рідкісноземельні метали України: список

Літій (Li)

Ніобій (Nb)

Тантал (Ta)

Цирконій (Zr)

Рубідій (Rb)

Цезій (Cs)

Стронцій (Sr)

Рідкісноземельні метали в Україні є, хоча більшість родовищ ще не розроблені.

Літій не є рідкісноземельним металом, але він вважається критично важливим для сучасних технологій, особливо для виробництва акумуляторів для електромобілів та інших пристроїв. Тому він часто згадується в контексті рідкісноземельних металів через свою стратегічну важливість.

Рідкісноземельні метали в Україні: де розташовані

Поклади літію зосереджені:

у Полохівському родовищі Кіровоградської області;

у Шевченківському родовищі Донецької області;

на ділянці Крута Балка Запорізької області;

на ділянці Добра Кіровоградської області.

Ніобій і тантал, які часто трапляються разом, можна знайти:

в Мазурівському родовищі Донецької області;

в Новополтавському родовищі Запорізької області;

на ділянці Крута Балка Запорізької області.

Цирконій, що використовується в ядерній енергетиці, видобувається:

на північно-західній ділянці Малишевського розсипного родовища в Кіровоградській та Дніпропетровській областях;

на ділянці з проявом Гайдарівський Харківської області;

на ділянці з проявом Біловодський Сумської області;

на ділянці з проявом Корчаківський Сумської області;

на ділянці з проявом Храпівщина Сумської області;

на Юріївсько-Козіївському розсипі Житомирської області;

на родовищі Тарасівське Київської області.

Рідкісноземельні елементи, що використовуються у високотехнологічних пристроях, є в родовищі Новополтавське Запорізької області.

Рубідій і цезій виявлені на ділянці Крута Балка Запорізької області, а стронцій — у родовищі Новополтавське Запорізької області.

Рідкісноземельні метали в Україні: що відомо

Згідно з атласом корисних копалин від Державної служби геології та надр, наразі в Україні придбано кілька ділянок, на яких здійснюється видобуток металічних корисних копалин.

Перелік придбаних ділянок:

Селищанська ділянка в Житомирській області,

Карнаухівська ділянка в Дніпропетровській області,

Жовтоводська площа в Дніпропетровській області,

Покровська ділянка в Дніпропетровській області,

Грушівська ділянка в Дніпропетровській області;

ділянка Червона в Дніпропетровській області.

На цих ділянках відбувається видобуток титанових, залізних, кобальтових, нікелевих, ніобієвих, марганцевих та молібденових руд.

Номінованою є північна ділянка Мазурівського родовища в Донецькій області, на якій містяться ніобієві, танталові, цирконієві руди, нефелін, польовий шпат.

Ініційована ділянка в Липовеньківському родовищі, де є поклади хрому, нікелю та кобальту. Ділянка розташована в Кіровоградській області. Також ініційована Вербинська ділянка в Житомирській області, де зосереджені руди молібдену.

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