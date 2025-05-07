В Киеве состоится Invest Talk Summit: темы конференции и условия участия
24 мая в Киеве пройдет конференция Invest Talk Summit.
Invest Talk Summit: темы мероприятия
Более 25 приглашенных спикеров Invest Talk Summit в течение девяти часов, пока будет длиться мероприятие, будут говорить о:
- торговых войнах;
- падении глобальных фондовых рынков;
- экономической неопределенности;
- новых геополитических вызовах.
Но прежде всего участники будут искать ответ на вопрос, как частному инвестору сохранить свои деньги и приумножить капитал.
Invest Talk Summit: условия участия в мероприятии
Присоединиться к Invest Talk Summit можно как офлайн, так и онлайн.
Онлайн-участники, приобретя билет за 1 990 грн до 24 мая, смогут прослушать презентации спикеров, а также получить доступ к записям всех докладов и чату сообщества участников.
Оффлайн-участников, билет для которых будет стоить 2 490 грн до 24 мая, среди прочего, ждут нетворкинг (взаимодействие) со спикерами и участниками, перерывы на кофе и брендзоны от партнеров.
Следует отметить, что для всех желающих посетить мероприятие организаторы предусмотрели скидки от 10 до 20% (однако следует учесть: чем ближе дата конференции, тем стоимость билета будет дороже).
Для ветеранов действует специальное предложение – бесплатное участие при предварительной регистрации.
В целях безопасности участников и спикеров Invest Talk Summit адрес места проведения мероприятия организаторы сообщат накануне события, отправив письмо на электронную почту.
Конференц-зал, где состоится мероприятие, оборудован укрытием.
Источник: Invest Talk Summit
Фото: Invest Talk Summit