У Києві відбудеться Invest Talk Summit: теми конференції та умови участі

24 травня в Києві відбудеться конференція Invest Talk Summit.

Invest Talk Summit: теми заходу

Понад 25 запрошених спікерів Invest Talk Summit упродовж дев’яти годин, поки триватиме захід, говоритимуть про:

торговельні війни;

падіння глобальних фондових ринків;

економічну невизначеність;

нові геополітичні виклики.

Та передовсім учасники заходу шукатимуть відповідь на питання, як приватному інвестору зберегти свої гроші та примножити капітал.

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Invest Talk Summit: умови участі в заході

Долучитися до Invest Talk Summit можна як офлайн, так і онлайн.

Онлайн-учасники, придбавши квиток за 1 990 грн до 24 травня, зможуть прослухати презентації спікерів, а також отримати доступ до записів усіх доповідей та чату спільноти учасників.

На офлайн-учасників, квиток для яких коштуватиме 2 490 грн до 24 травня, серед іншого, чекають нетворкінг (взаємодія) зі спікерами та учасниками, перерви на каву та брендзони від партнерів.

Слід зауважити, що для всіх охочих відвідати захід організатори передбачили знижки від 10 до 20% (однак слід врахувати: що ближче дата конференції, то дорожчою буде вартість квитка).

Для ветеранів діє спеціальна пропозиція – безкоштовна участь за умови попередньої реєстрації.

Задля безпеки учасників та спікерів Invest Talk Summit адресу місця проведення заходу організатори повідомлять напередодні події, надіславши листа на електронну пошту.

Конференц-зал, де відбудеться захід, обладнаний укриттям.

Джерело: Invest Talk Summit

Фото: Invest Talk Summit

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